FW 22 Collectie A Perfect Jane - Vegan & Sustainable dameslaarzen

Stijlvolle luxe vegan laarzen met een duurzame statement, dat is waar de nieuwe collectie van A Perfect Jane voor staat. Naast de bekende vegan western laarzen met een hak, voegt A Perfect Jane voor de komende winter een aantal nieuwe modellen toe. Met de nieuwe leest, van eigen ontwerp, komen er laarzen met een carré voorkant op een lage hak. De collectie is geïnspireerd op een duurzame lifestyle waar kwaliteit, comfort & luxe voorop staat. Uiteraard zijn alle modellen voorzien van de signature look van A Perfect Jane: de knalgroene zool, geprint in een bladvorm.

Vegan Winter Must-Haves

Draagbaar naar elke gelegenheid, naar het werk, een diner, of een feestje, alles is mogelijk met de nieuwe collectie. Overknee laarzen in prachtige vegan stretch suéde met ultiem draagcomfort, hoge laarzen met een lage hak in rijke canvas materialen, maar ook bohemian chic geïnspireerde laarsjes met franjes of een mooie embroidery. En niet te vergeten, de nieuwe Chelsea enkellaarsjes voor een stoere look.

Kleuren & Materialen:

De wintercollectie bestaat uit 4 rijke winterse tinten: cognac, khaki, offwhite & zwart.

De ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid is onder andere terug te zien in de mooie houten hak. Het appel leer, canvas & gerecycled vegan suède geven de laarzen een extra luxe uitstraling.

Inkopen:

De collectie is vanaf nu in te kopen. Voor meer informatie neem contact op met Suzanne Harper, eigenaresse van A Perfect Jane op 06-36358495. Daarnaast is A Perfect Jane aanwezig op SHOES in Düsseldorf van 6 t/m 8 maart 2022.