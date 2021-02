FW21 Kleurengids voor Mannen

Herenmode is terug voor 2021, en niet de pandemie-gerichte outfits waarmee je lekker op de bank kunt hangen. Ontwerpers omarmen innovatie en blazen het seizoen nieuw leven in met onverwachte kleuren, prints en snitten.

Bruin

Bruin is een kleur die vaak geassocieerd wordt met de jaren zeventig en is al benoemd tot een van de belangrijkste interieurkleuren van 2021. Nu is ook de mode aan de beurt. Het bruine palet - van kardemom tot goud en truffel, van leer en suède tot grove breisels, variërend van walnoot tot mokka aan de donkere kant tot tortilla en pinda aan de lichte kant - wordt binnenkort misschien het nieuwe grijs. Bruin is een nieuwe partner voor beige en kaki tinten en kan zeer rauw zijn qua textuur. Hermes opende de FW21 presentatie met een bruine look. Bij Jil Sander was de kleur te zien in breisels, versierde jassen, maatwerk en utility-broeken.

Isabel Marant, FW21, beeld via het merk.

Metallic tinten voegen een vleugje speelsheid en contrast toe aan het kleurenpalet van FW21, soms textuurmatig toegepast als behandeling van de sof, zoals in performance kleding, of gedrukt op leer of wol zoals in de collectie van JW Anderson. Op andere momenten wordt de kleur afzonderlijk gebruikt zoals in de zilverkleurige metalen accessoires en glimmende elastische broeken van Isabel Marant. Hier laten metallics zich inspireren door streetwear en worden ze gecombineerd met nette basisstukken. Als detail worden metallics gebruikt om snitten te verfraaien, zoals opgenaaide zakken of de achterkant van de kraag van een trenchcoat of jack. De trendy metallic leren bomberjacks van Prada zullen komende herfst enorm populair zijn.

Neutraal Terrein

We zagen winterse witte tinten en gelaagde neutrale kleuren al in Milaan, maar tijdens de Parijse show van Lemaire waren ze volop aanwezig met lange jassen in beige en lichtbruin gedragen over crèmekleurige kasjmier breisels, en broeken en jassen in bijpassend lichtbruin. De neutrale ‘ton sur ton’ tinten van Lemaire suggereren een gemakkelijke, vrije manier van kleden in authentieke stoffen zoals wol en katoen.

In de eerste FW21 herenmodecollectie van Raf Simons voor Prada werden voeringen van bovenkleding geaccentueerd met kleuraccenten; de binnenkant wordt daarmee even belangrijk als de buitenkant. Grafische prints komen goed tot uiting als er met textuur gespeeld wordt, zoals in het geval van de gebreide lange onderbroeken van Prada. Bij Dior waren grafische borduursels te zien op legerjassen en donkere camouflage jacks met capuchon en utility-broeken. Creatief directeur van Louis Vuitton, Virgil Abloh, koos voor een grafische look met zwart met wit gestreepte overhemden met bijpassende dassen. Een gewaagde kuitlange rode jas maakte de look af. De impact van kleur en prints voegt energie tot aan het seizoen met statement stukken.

Dries van Noten, FW21, Catwalk Pictures

Een marineblauw pak bij Dries van Noten vertegenwoordigde de klassieke maar moderne snit van een blijvend basisstuk voor mannen. Klassieke kleuren, zoals grijs, blauw en neutrale tinten, zorgen voor mode die tijdloos en seizoenloos is zonder het modewiel steeds opnieuw uit te moeten vinden. Er is wellicht veel te zeggen voor heruitvinding, maar zelfs Rick Owens, de meester van het subversieve, kiest voor een klassiek palet van zwart als de basistint van zijn collecties.

Hoofdbeeld: Prada FW21

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Wendela van den Broek.