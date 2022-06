FW23 volgens trendforecaster Jan Agelink: Nomadisch, prints en een futurische sfeer

De baan van trendforecaster is in deze turbulente tijd geen makkelijke. Met zoveel onzekerheid in de wereld is het ingewikkeld om vooruit te kijken, zo meldt Jan Agelink van Buro Jantrendman tijdens zijn online seminar voor het FW23-seizoen. "Het is een groot verhaal, want er is veel aan de hand." Gelukkig zijn er wel degelijk consumententrends en thema's te vinden in de huidige turbulente wereld zo blijkt tijdens de presentatie. FashionUnited selecteert enkele highlights.

Wie naar meerdere trend talks gaat tijdens het seizoen zal diverse van de thema's en trends die Agelink heeft gespot herkennen. Het eerste thema draait vooral om een 'nomadische look'. Er is een combinatie te zien van denim, outdoor, patchwork en quilting. Ook is een groot element van deconstructie. "Hoe meer, hoe beter," aldus Agelink. Naast het patchwork is er ook een zeker element van folklore te zien.

Sheltersuit presentatie in Parijs, beeld van Alex Pommier, via Sheltersuit

Waar men dan aan moet denken? Neem bijvoorbeeld de eerste collectie looks van Sheltersuit, gepresenteerd begin dit jaar, of de combinatie van historische stoffen met sportswear van Ahluwalia. De invloeden van het quilting is ook terug te zien bij het merk Bode, van Emily Bode die begin dit jaar nog de Karl Lagerfeld Award For Innovation ontving. Wie een voorbeeld wil voor de denim-stijlen binnen dit thema kan kijken naar de collectie van Glenn Martens voor Diesel die tijdens Milan Fashion Week in februari werd getoond. Combineer dit alles bij elkaar en een ware 'clochard' look ontstaat, een mooi woord voor zwerver.

Beeld: Diesel FW22 look, eigendom Diesel.

Het tweede thema dat Agelink voor FW23 aankaart is 'copy cat'. Waar een mix te zien is van streetwear en een grunge-look. Zo zijn er veel protest prints te vinden en lijken kledingstukken te zijn gehackt. Ook hier komt een sterk element van collage terug net als bij het eerste thema. Prints vormen een belangrijk tool binnen dit thema. Niet alleen zijn het hier de protest prints, maar ook de 2D uitvoeringen van 3D ontwerpen (zoals de gebreide en geprinte Gucci Loafers) en het lichaam als print. Vergeet ook niet de retro en seventies prints in het scala aan prints gespot voor het seizoen. Recente collecties die bij het thema aansluiten zijn onder andere die van Gucci x Adidas, Y Project, Botter en Loewe.

Loewe FW22, beeld via Catwalkpictures.com

Image: Gucci x Adidas

Het derde en tevens laatste thema van Agelinks presentatie heeft de naam 'fashionaut' gekregen. Het is een thema waarin toekomstige systemen onder de loep worden genomen. Er is ook een futuristische sfeer binnen dit thema door het gebruik van technische materialen en zilver, maar dit vind weer een combinatie met aardse materialen. Zo omschrijft de trendforecaster bijvoorbeeld juist hele harige of wollige materialen. "Er heerst een fantasievol gevoel, met exotische, haast vervreemde structuren."

In dit thema komen meer uitgesproken kleuren naar voren. Denk aan Very Peri, de kleur van 2022 uitgeroepen door Pantone, zachtroze, diverse kleuren groen - van mosgroen en mint tot green screen. Merken die goed bij 'fashionaut' aansluiten zijn Duran Lantink, Rick Owens, Isabel Marant en Balmain.

Alberta Ferretti FW22, beeld via Catwalkpictures.com

Isabel Marant FW22, beeld via Catwalkpictures.com

Dit alles speelt zich af tegen een achtergrond van de contradictie waarin men zichzelf wil beschermen maar ook wil flaneren en het lichaam wil tonen. Daarbij is een nog sterkere behoefte aan inclusiviteit en diversiteit waarbij het metaverse en Web 3.0 ook weer bij kan helpen aangezien de digitale wereld mode deels democratiseert en consumenten laat experimenteren met wie ze willen zijn. Daarbij is de 'mixed reality' van de fysieke wereld die botst met de digitale een grote onderliggende factor voor de trendforecast voor FW23. Mix daar nog een element van duurzaamheid en circulariteit en je hebt de huidige combinatie die de toon zet. Agelink waarschuwt: "Het is niet te onderschatten hoe geïnformeerd de consument is over materialen en duurzaamheid". Daarom ziet Agelink voor de toekomst dan ook een nog groter aandeel van track & trace in de modeindustrie waarbij nog meer items een qr-code hebben en een blockchain met alle informatie over het kledingstuk.

Of men nu kiest inspiratie te halen uit het nomadische thema, gaat voor een overdaad van prints uit het thema 'copycat' of de futuristische sfeer van 'fashionaut' meepakt, het FW23-seizoen belooft genoeg inspiratie.