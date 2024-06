FW25 volgens Jan Agelink: Ruimte voor humor, ademhalen en shockeren

In een wereld waar polarisatie, het klimaat en politieke spanningen het onderwerp van de dag zijn, is het tijd voor positieve energie. En die vinden (mode)professionals tijdens de FW25-trendpresentatie van Jan Agelink. De trendforecaster haalt twee uur lang alles uit de kast om zijn publiek met een hoopgevend gevoel de toekomst in te sturen. FashionUnited woonde de trendpresentatie digitaal bij en zet voor u de highlights op papier.

Agelink’s verhaal borduurt voort op zijn SS25-trendpresentatie die als leidraad diende om te fungeren in een wereld die in het teken staat van polarisatie. De wereld schreeuwde om vernieuwing, was de boodschap. “En dat geldt nog steeds”, vertelt de trendforecaster. “Maar, we willen er nu meer (positieve) energie in steken.” Het gaat nog steeds om samenwerking, vakmanschap en creativiteit, maar deze elementen worden in FW25 voorzien van een humoristisch en vrolijk tintje. Agelink is ervan overtuigd dat we met z’n allen meer motiverende, activerende impulsen nodig hebben om positief naar de toekomst te kijken. Het uit zich in een trendverhaal dat een regenboog-kleurenpalet bevat. Daarbij spelen beige en grijs een belangrijke rol als neutrale kleuren.

De trendforecaster vertelt zijn verhaal - Future Talents - middels vier hoofdstukken. Wie vaker bij Agelink’s presentaties aanwezig is geweest, weet dat er dit keer een extra dimensie aan is toegevoegd. In zijn presentatie komen een aantal klassiekers voorbij, maar daagt hij de (mode)professionals ook uit open te staan voor nieuwe elementen.

Streetstyle, fun en een vintage revolutie in FW25

Zoals benoemd draait het in FW25 om fun en dat element wordt in het eerste hoofdstuk maar al te serieus genomen. Zo gaan we serieuze kwesties niet uit de weg, maar geven we er een creatieve, humoristische draai aan. Neem bijvoorbeeld het onderwerp ‘overconsumptie’. Het consumentengedrag en de veelheid aan spullen is een ramp voor de natuur, maar kan ook gezien worden als inspiratiebron voor ontwerpers. Zij gaan op zoek naar nieuwe manieren om van oude, nieuwe dingen te maken. Er ontstaat een vintage revolutie met een reconstructief gevoel.

In mode vertaalt zich dat in outfits waarbij losse items op het lichaam worden gemodelleerd of kledingstukken die worden herontworpen tot een nieuw item. Op zich is de vintage revolutie al een tijdje gaande, maar het modelleren van een item om het lichaam voelt nieuw aan. Daarnaast zijn overdreven grote breisels passend bij dit hoofdstuk. Soms wordt hier een kinderlijk element aan toegevoegd. Het kleurenpalet kleurt zwart en een tikkeltje grijs. Voor het fun-element worden kleuren toegevoegd, zoals vale gelen en oranjes, maar ook pastel mint en donkerpaars. Het hoofdstuk schreeuwt “being serious about fun”.

Adem in, adem uit: De natuur in met kunstmatige intelligentie

Een ander onderwerp waar we niet omheen kunnen is en blijft het klimaat. Ondertussen is iedereen wel op de hoogte van wel en niet behaalde doelstellingen en de inspanningen die bedrijven doen om het klimaat te verbeteren. Het is nu tijd om even adem te halen. We laten alle serieuze natuur perikelen los en focussen ons op de systemen van de natuur zelf. Die zitten boordevol inspiratie, vindt Agelink. Om de natuur beter te begrijpen, wordt hier en daar gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI). Want, met het blote oog valt niet altijd alles te zien of te begrijpen. Hoewel we ons middenin de natuur bevinden, wordt ook het stadsleven niet losgelaten. Het zorgt voor een mix van natuurlijke en architectonische elementen.

Deze beweging zorgt ervoor dat outerwear een ruig jasje krijgt in FW25. De volumes in de silhouetten nemen grote vormen aan en hebben iets klassieks, maar ook iets moderns. Opnieuw spelen grove breisels een rol en wordt het vergrootglas op de natuur vormgegeven in harige, fluffy items.

Biotechnologie is ook typerend voor deze tendens. Nu we ons toch in de natuur bevinden, nemen we nog een duik dieper en betreden we ook de biologische bacterie-achtige wereld. Er worden nieuwe kleuren gecreëerd, wat voor een tie-dye-achtig patroon zorgt. Het creëert een organische, maar futurische look. Het kleurenpalet bevat diverse kleuren roze, waarbij een ‘bijna lichtgevende’-groen belangrijk is. Pastelblauw, paars en donkergroen behoren tot de hoofdkleuren van dit hoofdstuk.

Horror, ridders en theatraliteit: FW25 moet shockeren

Over naar een theatraal thema waar grijs een grote rol speelt. De angst die in de maatschappij is te voelen komt in dit hoofdstuk duidelijk naar voren en borduurt voort op ‘Paradox Poetry’ uit de SS25-presentatie. De horrorachtige sferen, die ons helpen onze angsten te uiten én te overwinnen, duiken nu de geschiedenis in en nemen pastorale, kloosterachtige vormen aan. Zo wordt er veel gebruik gemaakt van velvet en kunstachtige stoffen. Daarnaast zijn ridders en heksen een grote inspiratiebron voor ontwerpers. “Deze tendens moet shockeren”, zo klinkt het tijdens de trendpresentatie. “Vooral jongeren willen de zwartheid van de wereld overstijgen.”

Het geheim is hier om punk en donkere mystiekachtige thema’s met elkaar te mixen. Wie dat doet, zal extreme, sculpturale silhouetten voor zich moeten zien. Daarbij spelen hoge, opgezette kragen een belangrijke rol en krijgen ridders een podium door zilveren elementen toe te voegen in bijvoorbeeld de neus van de schoen, of in de broek of jas.

Dit thema bevat tevens de meest nieuwe kleuren in FW25. Zoals benoemd is grijs de meest belangrijke kleur. Dat uit zich in een kleurenkaart met een grijze waas over alle kleuren heen. Zo is er bijvoorbeeld een sky-blauwe kleur, maar zijn er ook groenen en bruinen die beide een grijze gloed over zich heen hebben. Antiek goud past ook bij deze thematiek.

Op naar Afrika waar inheemse ambacht als grote inspiratiebron dient

Als laatste reizen we af naar Afrika, waarbij we in dit thema kijken naar het inheemse handwerk. Het verzamelen van verschillende ambachten, zoals ze in Afrika doen, ziet de trendforecaster steeds meer terugkomen in de mode. Het representeert het plaatje: Een kledingstuk gebruiken als stoffenbibliotheek. Daarbij is patchwork belangrijk en hebben de kleuren met de natuur te maken. Het vormgeven van een silhouet heeft hier een nomadisch, technisch en futuristisch aspect.

Een ander onderdeel dat in dit hoofdstuk naar voren komt, is de belangstelling voor een regeneratief model. Steeds meer ontwerpers zijn hiermee bezig, ziet Agelink. “We denken na om het systeem om te draaien en om dat wat bestaat op een andere manier vorm te geven.”

Het kleurenpalet bestaat uit zandkleuren met vanilletinten. Voor een folklore look worden er rood, blauw en geel aan toegevoegd.

