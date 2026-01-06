FW26 vraagt om durf en doordachte keuzes: Fashion Club 70 over trends, timing en Lola Casademunt

Met Fall/Winter 2026 in het vooruitzicht staat de mode-industrie opnieuw voor een seizoen waarin scherp inkopen, duidelijke positionering en commerciële aantrekkingskracht cruciaal zijn. Tijdens een gesprek met Kim, Senior Sales Representative bij Fashion Club 70 en verantwoordelijk voor onder andere Lola Casademunt, wordt duidelijk hoe het agentschap naar FW26 kijkt: als een seizoen waarin comfort, authenticiteit en uitgesproken stijl samenkomen, mits goed gecureerd natuurlijk.

Marktstemming FW26: bewust consumeren als nieuwe norm

De algemene marktstemming richting FW26 laat zich volgens Kim samenvatten als uitdagend, maar niet kansloos. “We weten dat het voor iedereen een uitdagend seizoen is,” stelt ze. “In onze snel draaiende en veeleisende maatschappij worden bepaalde aspecten, zoals comfort en authenticiteit, steeds belangrijker.”

Doordat het beschikbare budget onder druk staat, maken consumenten en retailers bewuster keuzes. Niet alleen prijs, maar vooral waarde staat centraal. “Mensen hechten meer waarde aan comfort, een echt statement maken, duurzaamheid en doordachte beslissingen,” zegt Kim. Daarbij groeit de behoefte aan kleding die meer doet dan één seizoen bedienen, maar juist items die nostalgie en moderniteit combineren en multifunctioneel inzetbaar zijn.

Credits: Fashion Club 70

FW26 trends: vertrouwd, maar uitgesproken

Op esthetisch vlak zet FW26 duidelijk in op herkenbaarheid met karakter. Invloeden uit het verleden maken een zichtbare comeback. “Checks, paisley en vintage-geïnspireerde prints keren terug. "We grijpen graag terug naar vertrouwde patronen uit vroeger tijden,” legt Kim uit.

Nieuw is vooral de manier waarop deze elementen worden ingezet. Het mixen van materialen en texturen wordt opnieuw een speels uitgangspunt. “Een eenvoudige manier om direct een luxueuze uitstraling te creëren”. Ook kleur speelt een grotere rol dan de afgelopen seizoenen. Neutrale basistinten zoals camel, bruin, oker en navy vormen het fundament, terwijl lavendel, smaragdgroen en bordeaux zorgen voor uitgesproken accenten. “Prints zijn duidelijk terug van weggeweest,” voegt ze toe, “Dierenprints spelen opnieuw een belangrijke rol, aangevuld met paisley-motieven en checks.” De rode draad blijft de comfort, kwaliteit en multifunctionaliteit als commerciële basis.

Fashion Club 70: trends vertalen naar een breed portfolio

Binnen de merkenportefeuille van Fashion Club 70 worden deze trends breed gedragen. Bij labels als Collectors Club, een nieuw Belgisch merk bij Fashion Club 70, en Pinko, al zijn het uiteenlopende merken, ziet Kim dezelfde beweging. “We zien vintage prints terug, zoals ruiten, maar ook opvallende kleuren zoals oker en violet.”

Daarnaast blijft Fashion Club 70 actief investeren in portfolio-uitbreiding. “Fashion Club is voortdurend op zoek naar nieuwe merken om zijn portefeuille uit te breiden en de laatste trends te volgen,” zegt Kim. Voor FW26 zet het agentschap twee nieuwkomers nadrukkelijk in de spotlight.

Silvian Heach sluit aan bij de groeiende vraag naar toegankelijke en inclusieve mode. “Winkels die duurdere merken verdelen, zien Silvian Heach als een waardevolle aanvulling,” legt Kim uit. “Het merk is makkelijk te combineren met duurdere stuks, waardoor het zowel veelzijdig als commercieel interessant is.”

Have One volgt een ander strategisch model, met een duidelijk ‘buy now, wear now’-concept. “De collectie die momenteel in onze showroom te zien is, wordt al in maart uitgeleverd”.“Zo kunnen retailers sneller inspelen op trends en de behoeften van hun klanten.”

Fashion Club 70 Showroom Credits: Fashion Club 70

Lola Casademunt FW26: Britse charme met een uitgesproken DNA

Voor Lola Casademunt vormt FW26 een duidelijke doorvertaling van het merk-DNA. “Het uitgangspunt van de collectie is de charme van de Britse stijl, geïnspireerd door de sfeer van de Cotswolds, maar dan met een typisch Lolasausje,” vertelt Kim. De Engelse countryside staat symbool voor functionaliteit, verfijning en authenticiteit, zonder dat het merk zijn eigen identiteit loslaat. “Hoewel trends worden gevolgd, blijft Lola steeds trouw aan haar eigen karakter en unieke stijl.”

Het kleurenpalet is rijk en expressief: kaki, violet, limoengroen, oranje, bordeaux en smaragdgroen vormen de kern. Prints zoals paisley, ruiten en dierenmotieven geven de collectie karakter. Materialen als tartan, metallic stoffen en faux fur worden gecombineerd met technische materialen, wat resulteert in een collectie die zowel stijlvol als doelgericht is.

Key items, consument en advies aan retailers

Knitwear blijft een absolute kerncategorie voor FW26. Daarnaast spelen jassen en blazers die “net dat tikkeltje anders zijn” een sleutelrol. Accessoires zoals laarsjes, tassen en juwelen maken het totaalbeeld compleet en vergroten de commerciële kracht op de winkelvloer.

De eindconsument van Lola Casademunt is volgens Kim duidelijk gedefinieerd: “Een elegante, zelfzekere vrouw die haar vrouwelijkheid wil benadrukken en bewust kiest voor kleur en prints.” Ze volgt niet de mainstream, maar durft haar authenticiteit te tonen, met draagbare, functionele stukken die stijl en comfort combineren. Gedreven door de Spaanse roots en een uitgesproken mensgerichte aanpak, positioneert Lola Casademunt zich nadrukkelijk als langetermijnpartner voor retailers, met als duidelijke ambitie om de naamsbekendheid en marktpositie verder uit te bouwen in Nederland en Vlaanderen, voortbouwend op het sterke fundament dat het merk al heeft in Wallonië.

Tot slot heeft Kim een duidelijke boodschap voor retailers voor het komende seizoen: “Durf te investeren in key items die eruit springen.” Een goede balans tussen duurdere merken en toegankelijke mode, gecombineerd met een mix van buy now, wear now en winterse items, zorgt ervoor dat retailers sneller verkoop kunnen realiseren. “Juist in een uitdagend seizoen als FW26 maakt die balans het verschil.”