G-Star lanceert denimcollectie in samenwerking met Museum Het Rembrandthuis

Het van oorsprong Nederlandse modemerk G-Star lanceert een unisexcollectie bestaande uit slechts 6 stukken, geïnspireerd op de oppervlaktebehandeling van kunstenaar Rembrandt van Rijn. De collectie is vandaag te koop en binnenkort te bekijken in Museum Het Rembrandthuis te Amsterdam, het huis waar de kunstenaar woonde.

G-Star laat in een persbericht weten geïnspireerd te zijn door Rembrandt speciale techniek, waarbij de kunstenaar met een oppervlaktebehandeling zijn canvas met een vloeibaar middel behandelt, genaamd ‘etsen.’ Het modemerk deed hetzelfde maar dan op denim. Met de denim collectie wil het merk deze techniek vertalen naar een jong en wereldwijd publiek, zo luidt het persbericht. “Dit project biedt een unieke kans om Rembrandts techniek op een hedendaagse manier te vertalen en zijn werk naar een jong, wereldwijd publiek te brengen,” zegt Gwenda van Vliet, Chief Brand Officer van G-Star.

G-Star presenteert 'Etched Denim' Credits: G-Star

De collectie bestaat uit zes unisex-items, waaronder denimjacks, jeans, een denim shirt en een parka, die allemaal zijn ontworpen met behulp van geavanceerde lasertechnologie. De collectie is beschikbaar op g-star.com en in geselecteerde G-Star-winkels wereldwijd. De prijzen variëren van 159,95 euro tot 249,95 euro

De collectie is unisex, voor zowel mannen als vrouwen Credits: G-Star

G-Star-collectie te zien in Museum Het Rembrandthuis

De unisexcollectie van G-Star is binnenkort ook te zien in Museum Het Rembrandthuis, waar bezoekers inzicht krijgen in het creatieve proces en de technische innovaties van het merk. De tentoonstelling, getiteld ‘Etched Denim’, opent op 2 november 2024 en is te bewonderen tot 5 januari 2025.

“Het huis waar Rembrandt woonde was al in de 17e eeuw een plek vol creativiteit. Dit is een traditie die tot op de dag van vandaag voortduurt. We willen mensen inspireren met Rembrandts leven, zijn werk en zijn artistieke talent door kunstenaars, gevestigde ontwerpers en nieuwe creatieven uit te nodigen om nieuw werk te maken,” zegt Milou Halbesma, de directeur van Museum Het Rembrandthuis.

Halbesma voegt toe: “We zijn trots op onze samenwerking met G-Star, een wereldwijd bekend merk dat, net als Rembrandt, een belangrijke naam in Amsterdam is. Dit voegt een mooi nieuw hoofdstuk toe aan het verhaal van Rembrandts huis als een plek voor ambacht.”