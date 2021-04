G-Star Raw: Een duurzame pionier onder de grote denimmerken

Spijkerbroeken zijn een essentieel onderdeel in de meeste garderobes. De denimindustrie is echter een van de vuilste bedrijfstakken in de textielindustrie. De Nederlandse fabrikant G-Star Raw zet zich al lang in voor duurzaamheid en transparantie bij de productie van jeans. Door baanbrekende denim innovaties wil het merk de impact van zijn producten op het milieu minimaliseren en bijdragen aan een duurzame toekomst.

Duurzame materialen en een transparante toeleveringsketen

De zware impact op het milieu en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen vormen een groot probleem bij de productie van denim. Vooral de teelt van het katoen dat nodig is voor de denimstof vergt een enorme hoeveelheid water. Om de eigen mode milieuvriendelijker te produceren, volgt G-Star Raw een circulaire aanpak en maakt het steeds meer gebruik van ecologische materialen. Tegen 2025 moet 75 procent van de G-Star-collectie gemaakt zijn van gerecycleerde en/of organische, biogebaseerde of composteerbare materialen. Tegen 2030 moet dit voor de hele collectie gelden. Aangezien katoen ongeveer 80 procent uitmaakt van alle materialen die G-Star gebruikt, heeft het bedrijf zichzelf hier een nog hoger doel gesteld. Vanaf 2021 moet 99 procent van het gebruikte katoen van duurzame herkomst zijn.

G-Star Raw heeft een gedragscode ontwikkeld voor zijn leveranciers, waarmee het label wil garanderen dat alle producten en materialen onder eerlijke en duurzame omstandigheden worden vervaardigd. De code is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de basiscode van het Ethical Trading Initiative (ETI), de SMETA-milieucriteria en ISO 14000 en stelt minimumnormen vast op het gebied van arbeidsomstandigheden, lonen en milieu, waaraan elke fabriek van G-Star moet voldoen. De gedragscode verwijst ook naar het grondstoffenbeleid van G-Star, waarin beperkingen en eisen zijn opgenomen waaraan het bedrijf moet voldoen om op ethische wijze grondstoffen te kunnen inkopen die verband houden met dierenwelzijn en natuurbehoud. Om de naleving en het welzijn van de werknemers te garanderen, worden de leveranciers regelmatig gecontroleerd en geaudit in samenwerking met onafhankelijke organisaties. "We werken samen met bekwame leveranciers die onze waarden van respect voor mensen en de planeet delen om op een transparante manier een hoogwaardig en duurzaam product te maken", aldus de website van G-Star.

In lijn met duurzaamheid is transparantie ook een belangrijk thema geworden in de mode-industrie. Steeds meer mensen willen weten waar en hoe hun kleding is geproduceerd. Transparantie in de toeleveringsketen is ook voor G-Star Raw van groot belang: al in 2014 onthulde de fabrikant de leveranciers van G-Star op een kaart met productielocaties in zijn onlineshop. Op de zogeheten Manufacturing Map kunnen consumenten op transparante wijze informatie opvragen over de locatie van fabrieken, het aantal arbeiders, startdata van samenwerkingsverbanden, capaciteitsopbouw projecten en producttypes. De Manufacturing Map toont alle directe leveranciers met wie G-Star al meer dan twee jaar samenwerkt en wordt elke 6 maanden bijgewerkt.

Denim innovaties

Niet alleen de teelt van de materialen heeft een negatief effect op het milieu, ook de verdere verwerking van de stof met wassingen en afwerkingen is niet echt milieuvriendelijk. G-Star heeft zich er daarom publiekelijk toe verbonden het gebruik van gevaarlijke chemicaliën in zijn productieprocessen te voorkomen. Samen met zijn leveranciers werkt het denimmerk ook aan de ontwikkeling van verschillende innovatieve verf- en afwerkingsprocessen die een verminderde ecologische impact hebben.

Zo introduceerde G-Star in 2018 wat het omschrijft als "Most Sustainable Jeans Ever'", gemaakt van Cradle to Cradle Gold Level-gecertificeerd denim en ontwikkelde het "s werelds schoonste indigo verfproces", waarbij geen zouten en 70 procent minder chemicaliën worden gebruikt. Vorig jaar maakte G-Star de Cradle to Cradle Gold-status ook mogelijk met zwarte denim en introduceerde het de duurzaamste zwarte denimstof ter wereld. Deze is gemaakt van zuiver organisch katoen en wordt geproduceerd met een zwarte vloeibare kleurstof en pigment coating die onschadelijk is voor mens en milieu.

Innovaties die inspireren om verder te gaan: ter gelegenheid van Earth Day 2021 presenteerde G-Star Raw onlangs samen met het creatieve bureau The Visionary Lab het kunstproject "Denim for Earth", waarbij verschillende ontwerpers en kunstenaars werden uitgenodigd om denim couture te ontwerpen, waarbij ze zich lieten inspireren door de duurzame innovaties van het merk. Het resultaat was een reeks fascinerende creaties, van denim geverfd met plantenresten tot weelderige hoofddeksels gemaakt van gerecyclede stof. Het denimmerk wilde laten zien dat mode, denim en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan.

Alle inspanningen van G-Star Raw op het gebied van duurzaamheid en transparantie zijn te zien op de website van het bedrijf.

Beelden: G-Star Raw