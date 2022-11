G-Star RAW en meester hoedenmaker Stephen Jones creëren denim hoedencollectie

Lancering van unisex ‘Haute Denim’ capsulecollectie en twee ready-to-wear hoeden

Hoeddesigner Stephen Jones en G-Star RAW slaan de handen ineen voor een innovatieve hoedencollectie. De legendarische ontwerper combineert zijn vakmanschap hierbij met de denimexpertise van G-Star. Het resultaat is een capsulecollectie van denim, waarbij naast vijf couture-ontwerpen ook twee ready-to-wear hoeden in gelimiteerde oplage verkrijgbaar zijn.

Haute Couture meets crafted denim

De G-Star x Stephen Jones-collectie bestaat uit vijf couture-designs, gemaakt van Cradle to Cradle Gold Certified® denim. In elk ontwerp komt de expertise van beide partners naar voren. Naast de exclusieve couture-items, heeft de Brit twee ready-to-wear hoeden ontworpen: een bucket hat en baseballcap. Twee klassieke streetwear-prototypes, waar Jones een onverwachte designtwist aan heeft gegeven.

“Iedereen over de hele wereld weet wat denim is. Weet waar denim voor staat. Ik heb van denim iets totaal anders gemaakt. Ik heb er een nieuwe draai aan gegeven. En het bijzondere is: G-Star gaf mij volledig carte blanche.” - Stephen Jones

Korte documentaire

Tevens is er een korte documentaire opgenomen in het atelier van Jones in Covent Garden te Londen. De film geeft een unieke inkijk in zijn atelier, het creatieve proces en baanbrekende ontwerpen. Het publiek wordt meegenomen in het onorthodoxe leven van de ontwerper en ontdekt hoe het de basis vormt voor zijn status als legendarische hoedenmaker. In het rebelse karakter vinden Jones en G-Star elkaar, waarbij zij samen de grenzen van denimdesign hebben opgezocht.

The making of a milliner

Stephen Jones (Cheshire, 1957) stormt eind jaren zeventig de Londense fashionscene binnen. Als modestudent aan de beroemde academie Central Saint Martins is hij in de avonduren een van de stijliconen tijdens de gloriejaren van de legendarische Londense nachtclub Blitz. Altijd uitgedost met een opvallende hoed van eigen ontwerp.

In de loop der jaren worden zijn creaties geliefd onder rocksterren en royalty. Van Rihanna tot Mick Jagger en van Lady Gaga tot prinses Diana. Stephens beeldhouwende manier van ontwerpen wordt omarmd door de modewereld, wat terug te zien is in zijn onconventionele werk voor toonaangevende modehuizen zoals Christian Dior, Vivienne Westwood en Marc Jacobs. Door zijn achtergrond in modeontwerp ziet Stephen een hoed als onderdeel van een volledige outfit: hij start bij een nieuw ontwerp altijd met het tekenen van de rug. De prestigieuze designer is nog altijd betrokken bij het ontwerpen van hoeden voor diverse couturehuizen en het lijkt erop dat hij het voorlopig nog niet rustig aan gaat doen.

De G-Star RAW x Stephen Jones samenwerking lanceert op 22 november 2022. De twee ready-to- wear hoeden zijn in gelimiteerde oplage verkrijgbaar 1 december 2022 op g-star.com .