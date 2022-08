G-Star RAW en SUPER73 lanceren city rides in vijf wereldsteden

Amsterdam 10 augustus 2022 – De G-Star RAW x SUPER73-teams veroveren de straten van 's werelds coolste steden - New York, Berlijn, Tokio, Kaapstad en Rotterdam - en nemen je mee op een trip om verborgen plekken te ontdekken. Elke groep lokale creatievelingen maakt een unieke gids van hun stad.

Iconische city rides

G-Star en SUPER73 hebben de coolste squads geselecteerd in vijf wereldsteden. Deze groep lokale creatievelingen onthult tijdens hun ride de best bewaarde geheimen van de stad. Van mooie uitkijkpunten tot onbekende plekken om te feesten: ze rijden van het ene avontuur naar het andere op hun SUPER73-fietsen. Marzy Lovejoy, een zangeres, model en schrijfster uit New York, is een van de talenten waarmee wordt samengewerkt. Lovejoy's fietscommunity groeide enorm, nadat zij startte met de organisatie van fietstochten om zwarte vrouwen te empoweren. Voor deze samenwerking showt zij – samen met haar squat - haar favoriete plekken in the Big Apple.

Limited edition fiets en tas

Voor deze samenwerking ontwierpen G-Star en SUPER73 een limited edition fiets. Uitgevoerd in diverse metaalsoorten en groentonen, uit het iconische G-Star kleurenpalet. Daarnaast lanceert G-Star een bijbehorende fietstas in raw denim in gelimiteerde oplage. Het ovale ontwerp kan worden vastgemaakt aan verschillende onderdelen van de fiets of cross body gedragen worden. Daarnaast geeft G-Star RAW fans via social media de kans om de limited-edition G-Star x SUPER73-fiets of een van de raw denim tassen te winnen. Houd @gstarraw goed in de gaten om er zeker van te zijn dat je het niet mist.

Hidden gems. Cool cities. Unforgettable rides. De eerste episode van G-Star x SUPER73 komt uit op 10 augustus 2022. De limited tas is exclusief verkrijgbaar via eu.super73.com voor €149,95.

Over G-Star RAW

G-Star RAW is opgericht in 1989 en heeft een tomeloze passie voor denim, wat het merk ertoe heeft aangespoord vakmanschap naar een geheel nieuw niveau te tillen. “Hardcore Denim” is de filosofie die ervoor zorgt dat het merk blijft innoveren en verkennen – tot in de kleinste details. Door deze toewijding aan kwaliteit en vooruitgang loopt het merk voorop in de denimindustrie, produceert het baanbrekende stijlen én daagt het de normen van de industrie uit.

Over SUPER73

SUPER73 is ontstaan uit het verlangen om te inspireren en een avontuurlijke community te creëren, en is een avontuurlijk Amerikaans lifestyle merk dat motor- en jeugdcultuur samenbrengt. SUPER73 is opgericht in 2016 en is gevestigd in Californië. Het merk loopt voorop als het gaat om het herdefiniëren van de elektrische motorindustrie. Het merk streeft ernaar te groeien en een ware marktleider te worden, door middel van slimme ontwerpen, verantwoordelijke vervaardigingstechnieken en betrokkenheid van de lokale gemeenschap.