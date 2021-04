G-Star RAW introduceert nieuwe stijlen met een Cradle to Cradle Certified™ Gold denim stof: Melfort Denim O

Net als eerdere door G-Star geïntroduceerde Cradle to Cradle Certified ™ Gold-denim stoffen, is Melfort Denim O ontworpen met het oog op circulariteit. De stof van 100% biologisch katoen is geverfd in een sprekende indigo kleur die tot stand is gekomen door een extra duurzaam verfproces dat G-Star in 2017 samen met partners DyStar® en Artistic Milliners heeft ontwikkeld. Dit unieke indigo-verfproces gebruikt 15% minder indigo, 70% minder chemicaliën, geen zouten en produceert geen zout als bijproduct. Hierdoor wordt water bespaard en blijft er schoon recyclebaar water over.

Melfort is verkrijgbaar in een gewassen versie en in een opvallende raw denim versie, afgewerkt met witte stiksels. Deze lichtgewicht denim heeft een opvallende textuur en is geïnspireerd op de jaren 50. Nieuw zijn hogere tailles voor mannen en driedimensionale silhouetten voor zowel mannen als vrouwen.