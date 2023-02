G-Star RAW lanceert Colored Denim lentecollectie Featuring DJ-duo Sofi Tukker

G-Star RAW opent het modeseizoen met de lancering van een pop-color denimcollectie. Het Amerikaanse DJ-duo Sofi Tukker, bekend om hun kleurrijke stijl en energieke optredens, verschijnt op bewegende muurschilderingen en billboards in New York. In opvallende monochrome looks kleuren ze het stadsbeeld. Het is G-Star’s vertaling van dopamine dressing, uitgevoerd in denim.

Pop color, color pop

In de campagne wordt de nieuwe kleurrijke denimcollectie geïntroduceerd door Sofi Tukker middels hun hitsong ‘Summer in New York’. In gigantische murals komt het muzikale duo tot leven in verschillende levendige hotspots in de metropool.

Monochrome Moments

Highlights uit de damescollectie zijn de Judee Jeans in fuchsia en het knalgroene 70's Field Denim Jacket. De Judee is een nieuwe denimfit met een lage taille en ruimvallende, rechte pijpen geïnspireerd door de jaren ‘90 en vroege jaren ’00. De achterzakken zijn iets hoger geplaatst en accentueren de vrouwelijke rondingen. Het 70's Field Denim Jacket heeft een nieuw slank gesneden silhouet knipogend naar typische seventies snits.

Beeld: G-star RAW, dames collectie SS23, eigendom van het merk.

In de mannencollectie zijn de reversible Raw Research Parka en de Bam Loose unisex jeans de key pieces. De tijdloze parka is uitgevoerd in een lichtgewicht Japans selvedge denim. Middels de trekkoorden kan de pasvorm worden aangepast. De Bam Loose is een jeans met relaxte pasvorm voorzien van ruime zakken en grafische prints.

Beeld: G-star RAW, heren collectie SS23, eigendom van het merk.

Sofi Tukker

Het popduo Sofi Tukker bestaat uit Sophie Hawley-Weld en Tucker Halpern. De muzikanten, bekend van hun hits Purple Hat (150 miljoen streams) en Original Sin, werken sinds 2014 samen. Hun muziekalbum Treehouse werd genomineerd voor een Grammy.

De G-Star RAW lente 2023-collectie is nu beschikbaar in store en via g-star.com.