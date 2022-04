G-Star RAW lanceert The Art of RAW: Jong designtalent kunst creëert van denim waste

Al sinds de start in 1989 zijn kunst en design sterk verweven met het DNA van G-Star RAW. Van denim kano’s tot muziekinstrumenten en de iconische skeleton dog: het denimmerk heeft de meest uitgesproken objecten ontworpen. Stuk voor stuk uitgevoerd in denim. In 2022 is het tijd om veelbelovend talent een podium te bieden en lanceert G-Star een nieuw kunstplatform: The Art of RAW. Internationaal ontwerptalent verkent de grenzen van denim, waarbij designer Teun Zwets met zijn ‘Denim Living’ de aftrap doet.

De talenten van de toekomst

G-Star RAW werkt samen met jonge creatieven aan een nieuwe serie kunstobjecten. In lijn met de duurzaamheids initiatieven – RAW Responsibility - van het merk, krijgt elke kunstenaar de vrijheid om te experimenteren met denim afval en dead stock en zo unieke stukken te creëren binnen hun eigen discipline. Het recyclen en upcyclen van denim vormt de rode draad. Na Teun Zwets zullen onder andere Athena Gronti, Lenny Stöpp, Hozan Zangana, Nienke Sikkema, Iwan Pol en Pien Post dit jaar laten zien ‘that there is no limit to what denim can do’.

Introducing: Teun Zwets

De eerste ontwerper die acte de presence geeft, is Teun Zwets (1992). Hij studeerde in 2020 af aan de Design Academy Eindhoven en won direct de Kazerne Award. Zijn ontwerpfilosofie? “Begin gewoon ter plekke te creëren - dan komt er iets moois uit.“ Voor The Art of RAW maakte hij het meubelobject ‘Denim Living’. Beginnend met een prototype, bouwde Teun een metalen frame als onderstel van een stoel. Ter versteviging en verfraaiing, bracht hij stuk voor stuk denimlagen aan. Uiteindelijk lamineerde hij de stof met een bindmiddel om het stevig te maken. Het eindresultaat is een bijzonder interieurobject bestaande uit een lamp, kast en stoel ineen.

"Ik was vereerd toen G-Star me vroeg om aan dit project te werken, maar ook heel enthousiast omdat ik nog nooit met denim had gewerkt! Experimenteren en nieuwe technieken uitproberen zijn altijd een onderdeel van mijn proces. Ik startte met het maken van een prototype. Maar ik wilde meer. Dus speelde ik door, wat uiteindelijk resulteerde in Denim Living." – Teun Zwets

De eerste The Art of RAW-samenwerking met Teun Zwets wordt medio april 2022 gelanceerd. Houd de G-Star RAW socials in de gaten voor nieuwe samenwerkingen.