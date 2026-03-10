Gaastra is weer in de lucht

Nederlands outdoormerk Gaastra is weer live onder de webnaam Gaastrastore.com. Dat kondigt het merk zelf aan op LinkedIn. Het bedrijf spreekt van een nieuw hoofdstuk en kondigt ook alvast de eerste vrouwencollectie aan voor 2027.

Via de webshop levert Gaastra, dat hard bezig is om zichzelf na een faillissement in 2024 weer op te takelen, momenteel aan tien Europese landen, waaronder Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Het bedrijf wil het aantal landen in de toekomst uitbreiden.

FashionUnited schreef in december al over de plannen voor de herlancering. Het Duitse modeconcern Clinton had in oktober 2025 de langlopende licentierechten voor het merk overgenomen en kondigde toen een snelle terugkeer aan. De debuutcollectie onder Clinton volgde in maart 2026.

Gaastra is een Nederlands kledingmerk met wortels in de zeilsport. Zeilmaker Douwe Gaastra startte zijn bedrijf in het Friese Sneek. Meer dan een eeuw later bouwt het merk verder op dat erfgoed met een gevarieerd aanbod aan functionele mode. Het merk heeft een turbulent verleden met meerdere faillissementen en doorstarts - de meest recente na het omvallen van toenmalig moederbedrijf Unlimited Footwear Group begin 2024.