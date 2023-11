Gaastra lanceert Pre-Fall 2024 collectie: Exclusieve mode geïnspireerd door Orcas Island

Na een zeer succesvol eerste seizoen met hun Pre-Fall 2023 collectie, is Gaastra vol enthousiasme begonnen met de voorverkoop van de nieuwe Pre-Fall 2024 collectie. Deze exclusieve capsulecollectie is geïnspireerd door de indrukwekkende golven van Orcas Island in het Pacific Northwest. Gaastra streeft naar meerdere leveringsmomenten voor haar retailpartners, met zorgvuldig op elkaar afgestemde kleuren voor veelzijdige outfits gedurende het hele winterseizoen.

De Pre-Fall capsulecollectie wordt vanaf 1 juli op de "shop floor" geleverd, terwijl de hoofdcollectie beschikbaar zal zijn vanaf half augustus tot eind september. Dit zorgt voor een efficiëntere stroom van geld en goederen en stelt hen in staat een beter rendement te realiseren voor hun partners.

Credits: Gaastra

Voor mannen biedt de collectie een stoere combinatie van de kleuren lichtblauw, navy, grijs melange en gebroken wit, met accenten van geel en rood. Tussenjassen, een softshell en een rijke bodywarmer complementeren het totaalbeeld van de outerwear, die prachtig te combineren is met verschillende authentieke items. Een onmisbare toevoeging aan de collectie van Gaastra zijn de unieke geruite shirts, gemaakt van hoogwaardige stretchmaterialen voor optimaal draagcomfort.

Credits: Gaastra

De damescollectie van Pre-Fall 2024 belichaamt een krachtige uitdrukking van sportieve elegantie en bevat twee prachtige lange tussenjassen, een verfijnde bodywarmer met een golvende textuur, diverse tops en moderne viscosemix blouses. De harmonieuze mix van navy, groen en gebroken wit wordt verlevendigd met speelse accenten van Fuchsia en fluorescerend geel.

De Pre-Fall 2024 capsulecollectie is klaar voor de voorverkoop in de showrooms of op locatie op afspraak. Voor meer informatie en het plannen van afspraken kunt u contact opnemen met Stephan Bakker, Commercial Manager bij Gaastra Sportswear, via e-mail: [email protected].

Gaastra Sportswear via Youtube