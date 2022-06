Gaastra’s spring/summer ‘23 collectie highlights

Amsterdam, 17 juni 2022 – De oplettende lezer heeft het inmiddels wel door: Bij Gaastra staat de wind vol in de zeilen! Na twee bijzonder succesvolle seizoenen heeft het merk naast de vertrouwde kwaliteiten, (duurzame) certificeringen en weldoordachte technische en nautische details, ook flink wat vernieuwingen doorgevoerd in haar spring/summer ’23 collectie.

Waar Gaastra voorheen werkte met drie verschillende thema’s (Sport, Sailmaker en Resort), zijn de collecties nu hybride. Items die normaal onder ‘Sport’ zouden vallen, zijn nu ook in de klassieke kleuren van ‘Sailmaker’ te vinden en vice versa. De collectie is hiermee allesomvattend en nog makkelijker te combineren.

De vernieuwing is tevens terug te vinden in het ‘fun lifestyle’ segment. Binnen dit segment vind je felle neon-pastel kleuren, vernieuwde logo’s en uitgesproken styles. Vernieuwing en verjonging staan dus hoog in het vaandel bij Gaastra.

Gaastra, collectie SS23, eigendom van het merk.

Verschillende leveringen

Ondanks dat de fashion branche geteisterd wordt door verlate leveringen, probeert Gaastra zich vast te houden aan verschillende leveringen, ook wel ‘drops’ genoemd.

“Zo heeft de retailer alleen relevante voorraad op de plank liggen en krijgt de winkel telkens een frisse nieuwe uitstraling” – aldus Rico van Capelle, Managing Director bij Gaastra.

Dit is wat je kan verwachten van de verschillende leveringen:

In de eerste drop staan de natuurlijk iconische kleuren navy, rood en beige/wit centraal. In deze levering zijn direct een aantal nieuwe fits te vinden: Kimono mouwen, cropped items en boxy fits. Gaastra gaat hiermee voor relaxte oversized looks.

De tweede drop staat in het teken van zachte kleuren, om zo met de seizoen verandering mee te gaan. Denk aan verschillende zandtonen en vernieuwde dip dye tinten.

In de derde drop komen de eerder genoemde ‘fun lifestyle’ items meer naar voren. Je vindt hier een splash of color. Neon-pastel kleuren zoals knalroze, zacht lila en groen voeren de boventoon.

Gaastra, collectie SS23, eigendom van het merk.

Capsule collectie

Gaastra heeft daarnaast een speciale capsule collectie gecreëerd voor later in het seizoen. In deze collectie refereert het merk aan de zomerse oversteek van zeilers over de Atlantische oceaan. Er zijn daarom veel referenties naar de zeilwereld terug te vinden: badges, vlaggen en uitgesproken artworks.

Benieuwd geworden naar de nieuwe collectie? Neem dan contact op met Stephan Bakker, Commercieel Manager, via +31 (0)6 82218833 of kom langs op de Modefabriek (standnummer A632) op 10 en 11 juli in de RAI in Amsterdam!