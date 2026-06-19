Gaastra Sportswear wordt officiële partner van de 89e Sneekweek

GAASTRA en de Sneekweek kondigen hun partnerschap aan voor de 89e Sneekweek. Een verbintenis tussen twee instituten met wortels in de Friese watersportstad Sneek, die al generaties lang staan voor zeilsport, maritieme cultuur en gemeenschap.

De samenwerking markeert tevens de start van een bijzonder jubileumjaar. In 2027 viert de Sneekweek haar 90-jarig bestaan, terwijl GAASTRA terugblikt op 130 jaar bedrijfsgeschiedenis. Beide hebben niet alleen hun oorsprong in Sneek gemeen, maar ook hun rol als belangrijke ambassadeurs van een maritieme cultuur die tot ver buiten de Nederlandse grenzen reikt.

GAASTRA is in 1897 opgericht door zeilmaker Douwe Gaastra in Sneek. Wat begon als een traditionele zeilmakerij, groeide uit tot een internationaal bekend watersport- en lifestylemerk. Het merk staat tot op de dag van vandaag voor authenticiteit, vakmanschap en een passie voor het leven op het water.

Vandaag de dag is het hoofdkantoor van GAASTRA Sportswear gevestigd in Hoppegarten bij Berlijn. Onder leiding van Clinton wordt het merk daar strategisch verder ontwikkeld en opnieuw gepositioneerd. Het doel is om GAASTRA weer te vestigen als een modern, internationaal lifestylemerk met een authentiek maritiem DNA. De combinatie van zeilsport, functionaliteit en eigentijds design moet voor een nieuwe generatie beleefbaar worden gemaakt. De samenwerking met de Sneekweek is daarbij veel meer dan klassieke sponsoring. Het symboliseert de terugkeer naar de oorsprong van het merk en tegelijkertijd de ontwikkeling van zijn toekomst.

Credits: GAASTRA

“De verbinding tussen GAASTRA en de Sneekweek is heel bijzonder. Beide instituten zijn in Sneek ontstaan en delen dezelfde waarden: passie voor de zeilsport, gemeenschap, traditie en een blik op de toekomst. Dat we op weg naar ons 130-jarig jubileum samenwerken met de Sneekweek, die volgend jaar haar 90-jarig bestaan viert, maakt dit partnerschap voor ons extra betekenisvol”, zegt Peter Erlach, hoofd marketing bij GAASTRA.

De Sneekweek is al decennialang een van de belangrijkste watersportevenementen van Europa. Van 31 juli tot en met 6 augustus 2026 staat de stad Sneek volledig in het teken van de zeilsport. Overdag zorgen spectaculaire regatta's op het Sneekermeer voor sportieve hoogtepunten. 's Avonds en 's nachts verandert de binnenstad in een levendig festivalterrein met sportieve en culturele activiteiten. De unieke combinatie van topsport, traditie en gemeenschap trekt jaarlijks meer dan 300.000 deelnemers en bezoekers uit binnen- en buitenland. Ook de organisatoren van de Sneekweek zien de samenwerking als een verbinding die verder gaat dan een klassiek sponsorpartnerschap.

“GAASTRA is onderdeel van de maritieme geschiedenis van onze stad. Het merk is hier opgericht en staat al generaties lang voor de zeilsport. Daarom zijn we verheugd om samen een brug te slaan tussen traditie en toekomst. Het partnerschap versterkt onze gemeenschappen en creëert echte meerwaarde voor de vele mensen die de Sneekweek jaar na jaar bijzonder maken”, verklaart de Stichting Sneekweek.

Credits: GAASTRA

Binnen de samenwerking wordt de Sneekweek gezien als een actieve partner, platform en onderdeel van de merkwereld van GAASTRA. Tegelijkertijd is het doel om de gemeenschappen van beide partijen nauwer met elkaar te verbinden en gezamenlijke meerwaarde te creëren. Een van de eerste gezamenlijke projecten is een gelimiteerde Sneekweek #89 x GAASTRA poloshirt-editie, beperkt tot slechts 300 exemplaren. De speciale editie combineert de identiteiten van beide merken en maakt hun gezamenlijke oorsprong zichtbaar.

De activatie wordt aangevuld met gezamenlijke socialmediacampagnes, contentproducties tijdens het evenement, winacties voor de community en redactionele samenwerkingen. Daarnaast worden diverse communicatiemiddelen via digitale en klassieke kanalen ingezet. De focus ligt niet alleen op merkzichtbaarheid, maar ook op het bevorderen van de cultuur die beide partners al decennia kenmerkt: de passie voor zeilsport, het leven op het water en de gemeenschap die daaruit voortkomt.

Met dit partnerschap slaan GAASTRA en de Sneekweek een nieuw hoofdstuk in hun gezamenlijke geschiedenis open. Ze verbinden verleden en toekomst, traditie en moderniteit, en sport en lifestyle. Dit alles vanuit de overtuiging dat zeilen veel meer is dan een wedstrijd: het is onderdeel van een cultuur die mensen verbindt.

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