Gaastra SS24: Zeilen naar de zon

Gaastra's SS24 collectie is een prachtige ode aan de nautische levensstijl, geïnspireerd door de schoonheid van locaties van Canada tot de Middellandse Zee en de Stille Oceaan. Deze levendige collectie is een naadloze mix van ontspannen vibes en rijke exclusiviteit en nodigt bewonderaars uit om de wereld te verkennen en zich te koesteren in de warmte van de zon.

Het eerste deel van de collectie, "At Full Sail", zet de toon met de nadruk op sportkleding en functionaliteit. Waterdichte en technische jassen, comfortabele gebreide kleding en hoogwaardige stoffen voor bovenkleding zijn zorgvuldig gekozen om liefhebbers warm te houden en klaar voor het dynamische lenteklimaat.

SS24 collectie Credits: Gaastra

De collectie gaat dan over naar "Amalfi Coast", het tweede deel dat een beeld schept van kustkleding op zijn best. Geïnspireerd door de serene Italiaanse kust en de ontluikende zomer, toont het garengeverfde en licht geweven stoffen, gecombineerd met smaakvolle zwembroeken. De Amalfi Coast drop is een ode aan de gemoedsrust en de ongedwongen elegantie van het leven aan zee. Deze collectie omvat ook een roze capsule - een exclusieve collectie voor vrouwen die volledig in het roze is uitgevoerd.

SS24 'The Pink Capsule' Credits: Gaastra

De reis van de collectie wordt afgesloten met "Follow the Wave", dat de essentie van een Californische hoogzomer belichaamt. Dit deel, die de relaxte, kleurrijke en leuke aspecten van de Golden State viert, bestaat uit bleekwitte items die een fel contrast vormen met de levendige tinten. Het is een herinnering aan de zalig ontspannen levensstijl op het strand, die aanspoort om je over te geven aan het ritme van de golven. Deze capsule bevat ook een serie prachtige geborduurde spelden die aan items kunnen worden bevestigd om ze net dat beetje extra vrolijkheid te geven.

SS24 collectie Credits: Gaastra

SS24 collectie Credits: Gaastra

SS24 collectie Credits: Gaastra

Gaastra's SS24-collectie is niet alleen een verzameling kleding; het is een open uitnodiging om de wereld te ervaren. Deze collectie biedt een voorproefje van diverse culturen en landschappen en is net zo rijk en exclusief als de reis die het suggereert. Ontdek de geest van de zee en de warmte van de zon met Gaastra's SS24 collectie.