Gaastra verovert in onvoorstelbaar tempo 6 landen met SS2022 collectie

Amsterdam, 8 juli 2021- Gaastra is terug! Dit merk behoeft geen introductie, al sinds 1897 staat Gaastra bekend als de standaard voor iedereen die gaat voor stijl en kwaliteit. Geïnspireerd op de heritage, maar met future proof materialen en designs zet Gaastra voor spring/summer 2022 een innovatieve sustainable collectie neer. Gaastra zet haar duurzame koers uit in 6 landen binnen het nautische fashion segment. Met de ‘sport’, ‘sailmaker’ en ‘resort’ collectie verlegt Gaastra de grenzen van wat mogelijk is.

Sport

Voor wie houdt van avontuur en graag zijn eigen koers bepaalt is er Gaastra Sport. Stoer, maar verfijnd. De levendige kleuren geven iedereen gelijk een sportief modieuze look. Uitgevoerd in briljant blue, knockout pink of waterspout krijgen klassieke items zoals functionele jassen, shirts en polo’s een onovertroffen colour boost. Ook voor Sport is de kwaliteit premium, met getapete naden en blinde knoopsluitingen blinkt deze collectie uit in subtiliteit die het verschil maakt.

Sailmaker

De inspiratie van Sailmaker komt uit de authentieke zeilwereld, wat te zien is aan de robuuste materialen en stijlen. Deze zijn allemaal hoogwaardig afgewerkt om weerstand te bieden aan de uitdagingen op zee en van alledag. Sailmaker staat voor charisma, allure en duurzaam vakmanschap. Met een kleurenpalet afgestemd op de zee en vervaardigd uit natuurlijke materialen voel je je één met de oceaan. Kleuren als navy en blue sapphire worden extra kracht bijgezet met contrasterende details in shrimp of shocking orange voor een interessant casual beeld.

Resort

De mondaine nautical lifestyle is altijd binnen handbereik met de Resort collectie. Met beach en boatwear zoals shorts en T-shirts in zachte pasteltinten kan het cruisen beginnen en krijgt elke vakantie meer temperament. Vrijheid lonkt in de ongedwongen items uit de Resort collectie die zijn uitgevoerd in zachte materialen. Allover-prints maken het spannend. De Resort collectie kan worden gemixt met de Sport en Sailmaker collectie op de dagen dat het nog sportiever of stoerder mag.

Ocean Tested, Land Certified

Voor Gaastra geldt: Ocean Tested, Land Certified. We hebben zelf gepatenteerde stoffen ontwikkeld zoals: PR-GTMAIR, PR-G TMLIGHT en PR-G TMCOTTON. Revolutionaire technieken waarmee de nautische lifestyle in stijl én op een verantwoorde manier kan worden gevierd.

Gaastra en sustainability

Uniek in het huidige modelandschap is de focus op sustainability door de gehele supply chain. We werken met certificeringen, productiewijzen en materialen die een duurzame benadering garanderen. Denk hierbij aan Fair Trade Organic Cotton, Upcycled Marine Plastic, Fiber from Recycled Plastic bottles, Durable Water Repellent, High Quality Sustainable Yarn, Recycled Yarn en Eco Dying.

Ook pionieren?

Benieuwd naar deze uitzonderlijke collectie? Explore, dream, discover! Op het moment bouwt Gaastra in rap tempo meerdere showrooms om te voldoen aan de vraag vanuit de markt. Word onderdeel van de storm die Gaastra veroorzaakt in het mondiale nautical- en modelandschap en beleef wat de nieuwe collectie kan doen voor jouw klant. Kom langs in onze showroom of maak een afspraak met ons sales team.

Over Gaastra

Gaastra is in 1897 opgericht door een jonge Nederlandse zeilmaker - Douwe Gaastra - in Sneek. Zijn ambitie was om hoogwaardige zeilen te maken die langer meegingen en sneller zeilden. Zijn liefde voor de zee en passie voor zeilen maakten Douwe Gaastra tot een echte vernieuwer.

Onze kernwaarden passie voor de oceaan, watersport, topkwaliteit en sustainability zijn diepgeworteld in het merk Gaastra en haar producten. Gaastra is een authentiek Nederlands Lifestyle Brand met DNA doordrenkt van pure nautische passie. Het merk dankt zijn internationale reputatie aan een unieke mix van functionaliteit, duurzaamheid en een modieuze touch, die consequent wordt doorgevoerd in al haar producten. Geïnspireerd door de avontuurlijke en rebelse energie van zeilers. Jong, zelfverzekerd en bereid om een ​​statement te maken met een authentieke, duurzame stijl.