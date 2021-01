Gaat linnen de mode industrie veroveren?

Gaan we de komende seizoenen allemaal in linnen gekleed? Volgens recent rapport van de zoekmachine Tagwalk en de European Flax and Hemp Confederation (EFCL) zou dat zomaar kunnen. In december sprak Alexandra Van Houtte, oprichter van Tagwalk, tijdens een webinar georganiseerd door het EFCL. Daar promootte zij deze Europese vezel en kondigde ze de positieve cijfers aan van het gebruik ervan door internationale modehuizen en merken in het voorjaarsseizoen van 2021. Linnen wint dus terrein in de modebranche.

Voor dit rapport analyseerde Tagwalk meer dan 200 miljoen gegevens en het eerste resultaat dat naar voren komt, is dat maar liefst 25 procent meer linnen is gebruikt in 2020 ten opzichte van 2019, alle materialen samen genomen. Nog verrassender: 64 procent van de merken in het rapport gebruikte het materiaal voor het eerst (Dior, Thom Brown, Fendi, Louis Vuitton) en bijna een kwart van deze merken waren luxemerken. Onder de grote modehuizen (Prada, Acne, Miu Miu), bevat 16,1 procent van hun collecties linnen. Over het geheel genomen heeft linnen een sprong gemaakt van +102 procent op de catwalks van SS21 en 2,3 procent (220 looks) versus 1,2 procent (129) voor SS20. Al met al groeit linnen dus enorm in populariteit, zowel bij luxemerken als de andere modehuizen.

Onder het grote aanbod aan voorbeelden neemt Alexandra van Houtte die van Fendi en haar SS21-collectie. De teams van het Italiaanse modehuis verwerkten linnen op verschillende, creatieve manieren. Bijvoorbeeld met delicaat borduurwerk, op vrouwelijke wijze in midi-jurken en wijde broeken, maar ook inspelend op de genderless trend met oversized en scherpe ontwerpen.

Ook bij Maison Margiela, waarvan John Galliano de creatief directeur is, debuteerde linnen op de catwalk en was het goed voor 27 procent van zijn looks. Linnen werd gecombineerd met andere materialen zoals mohair, wol en satijn.

Minimalisme, werkkleding en maatkleding

In het verslag wordt ook de veelzijdige kant van linnen benadrukt. Het materiaal is niet langer beperkt tot romantische en bohemienachtige stijlen. Dit seizoen speelde linnen in op de huidige trends zoals Minimalistisch (10,4 procent van de looks), Uitgesproken Kleuren (9,5 procent), Androgyn (6,6 procent) of Werkkleding, (4,7 procent) - en werd het toegepast op minder verwachte stijlen zoals Maatkleding (28,9 procent van de looks, +48 procent vs. 2020). Interessant is dat linnen niet op dezelfde manier voor mannen en vrouwen wordt gebruikt. "Kleding met linnen erin verwerkt voor mannen is in de winter veel aanweziger dan dat van vrouwen", zo vertelt van Houtte tijdens het webinar. Voor vrouwen wordt linnen vaker gebruikt voor de zomercollecties. Een opvallend verschil, maar het is een gewoonte die volgens de cijfers van de studie op het punt staat te veranderen. Een andere verduidelijking met betrekking tot de mannenlijnen: slechts vijf merken hadden in het voorjaar van 2021 linnen in hun mannencollecties, voor ongeveer 26 procent van de looks, zegt het rapport.

Linnen: tussen innovatie en toegankelijkheid

Naast de ecologische voordelen van de vezel, is "linnen toegankelijk voor iedereen, het is het materiaal dat iedereen zich kan veroorloven," zegt van Houtte. Marie Emmanuelle Belzung, algemeen afgevaardigde van het EFCL, die aanwezig was op het webinar, gaf het voorbeeld van Uniqlo: het multinationale bedrijf werkt samen met het EFCL en biedt goede basic, linnen items aan voor een prijs 34,90 euro, waarvan de vezel tussen Caen en Amsterdam werd gekweekt. Bovendien merkt van Houtte op dat de merken de duurzame kant van linnen niet benadrukken in hun persberichten, "Ik vind het geweldig, het is gewoon de standaard," voegt ze eraan toe. Tot slot spreekt Marie Emmanuelle Belzung over het comfort van linnen. "We zullen op een dag zeker komen tot een sport- en vrijetijdsproduct met linnen als hoofdbestanddeel". Innovatie in de linnenindustrie is nu juist een van de belangrijkste redenen voor het gebruik ervan door merken. Er zijn de laatste jaren twee zeer sterke vorderingen gemaakt, merkt Marie Emmanuelle op: gebreid en gewassen linnen, dat we tot dan toe gewend waren te zien in beddengoed.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.