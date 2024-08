Gabbiano FW24 ‘Nordic Blueprint’: een blauwdruk voor toekomstige samenwerking met retailers

Onlangs kwamen Gabbiano creative director Ebubekir Aksu en designer Filip van de Bruinhorst langs bij het hoofdkantoor van FashionUnited, om te praten over alles wat met Gabbiano te maken heeft. Daaruit kwam een sterk beeld van Gabbiano’s wholesale strategie, en de rol die de FW24 collectie speelt in hun aanpak.

Verschillende culturen, levensstijlen en reisbestemming zijn bij de collecties van Nederlands urban lifestyle merk Gabbiano altijd het vertrekpunt. Zo ook in de nieuwste Fall/Winter 2024 collectie, die sinds kort verkrijgbaar is bij selecte retailers. Voor deze collectie ‘Nordic Blueprint’, trekt Gabbiano inspiratie uit de veelzijdige stad Kopenhagen en de bewuste levensstijl van de inwoners en moderne architectuur die hen huisvest.

Gabbiano FW24: een stap vooruit in B2B-strategie

‘Nordic Blueprint’ toont de bredere merkstrategie van Gabbiano voor 2024 en de toekomst door de kernwaarden en de identiteit van het merk sterk te benadrukken. Gabbiano’s slogan ‘Confidence in reach’ blijft de basis van deze strategie; ze blijven de collecties zo ontwerpen dat de Gabbiano man zich zorgeloos kan kleden en zo in elke setting goed voor de dag komt. Met de collectie heeft Gabbiano ervoor gekozen om een brede variatie aan stijlen, productgroepen en materialen aan te bieden, waaronder het uitbreiden van het accessoires pakket, om een nog completere look te creëren. Deze diversiteit weerspiegelt de ambitie om veelzijdige en hoogwaardige mode te ontwerpen die zowel tijdloos als modern is. Het bredere doel van de merkstrategie is om Gabbiano te positioneren als een merk dat staat voor vakmanschap, kwaliteit en stijl. Door in deze collectie een breed scala aan texturen, patronen en ontwerpen te integreren, laat Gabbiano duidelijk zien wat ze te bieden hebben, en waar ze goed in zijn.

FW24 Campagne Credits: Gabbiano

Ondersteuning van retailers en merchandising

De ‘Nordic Blueprint’ collectie biedt veelbelovende mogelijkheden voor retailers die op zoek zijn naar een dynamische en veelzijdige lijn. Met een focus op de moderne man en geïnspireerd door de Scandinavische levensstijl, is deze collectie niet alleen esthetisch, maar ook strategisch gepositioneerd om in te spelen op de groeiende vraag naar hoogwaardige, gelaagde mode.

Gabbiano heeft een uitgebreid ondersteuningsprogramma opgezet om retailers te helpen de FW24-collectie succesvol in de markt te zetten. De mediakit, met campagnebeelden en video’s, is beschikbaar voor alle retailpartners en kan vrij worden gebruikt voor marketingactiviteiten. Het gebruik van Itsperfect, een systeem dat zorgt voor een snelle en efficiënte afhandeling van bestellingen en processen, maakt het eenvoudiger voor retailers om de collectie te integreren in hun winkels. Gabbiano maakt ook gebruik van Fashion Cloud, een alles-in-een platform voor meerdere doeleinden, waarmee onder andere doorverkoopcijfers en sales analyses kunnen worden bijgehouden. Bovendien worden er POS-materialen geleverd worden die aansluiten bij de merkuitstraling van Gabbiano, waardoor de collectie optimaal gepresenteerd kan worden.

FW24 Campagne Credits: Gabbiano

FW24 Campagne Credits: Gabbiano

Unieke ontwerpen en silhouetten De collectie is opgebouwd uit een dynamisch aanbod van looks en materialen. Van dikke gemêleerde breisels tot verfijnde jacquardstoffen en moderne checks, deze collectie biedt een breed scala aan stijlen die retailers in staat stellen om een diverse productmix aan te bieden. De zorgvuldig gekozen kleurpaletten – variërend van mauve en khaki brown tot ecru en navy – zorgen voor een samenhangende look die gemakkelijk integreerbaar is in de bestaande voorraad van de winkelier. ‘Nordic Blueprint’ is ontworpen met de veelzijdigheid in gedachten, voor retailers die hun aanbod willen verrijken met producten die zowel tijdloos als on-trend zijn.

Internationalisering en distributie De verdere internationalisering van Gabbiano is al ingezet met belangrijke stappen in België en Duitsland. Met agenten in verschillende landen en een showroom in België is het merk beter gepositioneerd om toekomstige collecties gericht aan te bieden aan een breder publiek. Deze uitbreiding zal de distributie van de collectie optimaliseren, door gebruik te maken van lokale kennis en netwerken. De focus ligt daarbij op de DACH-regio, waar Gabbiano samenwerkt met ervaren partners om het merk naar een hoger niveau te tillen.

Met de FW24 ‘Nordic Blueprint’ collectie toont Gabbiano niet alleen hun vakmanschap en visie voor de toekomst, maar leggen ze ook een solide basis voor versterkte samenwerkingen met retailers in de komende jaren.

FW24 campagne video

Gabbiano, FW24 Campagne Video