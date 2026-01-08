Gabbiano FW26: een eigentijdse collectie geïnspireerd op het Schotse landschap

Met de Fall/Winter 2026-collectie presenteert Gabbiano een eigentijdse herenmodecollectie waarin comfort, functionaliteit en een verfijnde casual uitstraling centraal staan. De inspiratie vindt haar oorsprong in Schotland, waar twee contrasterende werelden samenkomen: de ongerepte, rauwe natuur van de Schotse Hooglanden en het moderne, stedelijke karakter van Dundee. Juist het spanningsveld tussen traditie en innovatie vormt de kern van FW26.

De robuustheid van het landschap vertaalt zich naar rijke texturen, vergrijsde tonen en materialen met een authentiek karakter. Tegelijkertijd brengt Dundee een scherpere, urban invalshoek in de collectie, zichtbaar in cleane lijnen, moderne afwerkingen en een functionele benadering van design. Het resultaat is een uitgebalanceerde collectie die moeiteloos beweegt tussen stoer en verfijnd.

Het kleurenpalet bestaat uit oceaanblauw, saliegroen en warme bordeaux aardetinten, aangevuld met lichte, natuurlijke neutralen die binnen FW26 de rol van nieuwe basiskleuren innemen. In plaats van te leunen op veel zwart kiest Gabbiano bewust voor zachtere tinten zoals off-white en zand. Deze lichtere kleuren geven de collectie een frisse, eigentijdse uitstraling en versterken het natuurlijke karakter van het verhaal. Ze vormen bovendien het perfecte canvas voor grafische invloeden uit Keltische breipatronen en klassieke tartan- en tweedstructuren, die op moderne wijze worden vertaald naar knitwear, flannels en outerwear.

Credits: Gabbiano

Op productniveau ligt de focus op veelzijdige, hybride items en gelaagde looks. Zachte, wolachtige materialen en karaktervolle ruiten worden gecombineerd met moderne stoffen en strakke silhouetten. Denk aan wool-blended jassen voor koudere dagen, casual outerwear met functionele details en comfortabele denim fits die aansluiten bij het urban lifestyle-DNA van Gabbiano. De collectie nodigt uit tot mixen: draag items robuust met denim, of juist strak en modern met technische elementen.

Layering speelt daarbij een sleutelrol. Alle items zijn ontworpen om moeiteloos over elkaar gedragen te worden, passend bij een dynamische, ‘on-the-move’ levensstijl. Zo ontstaat een collectie die niet alleen visueel krachtig is, maar ook praktisch en breed inzetbaar voor het dagelijks leven.

Voor retailers biedt FW26 een overzichtelijk en coherent aanbod dat inspeelt op actuele consumentenbehoeften zoals comfort, veelzijdigheid en tijdloze stijl. De collectie onderstreept Gabbiano’s positionering als Nederlands urban lifestylemerk voor de moderne man, waarbij draaggemak en zelfvertrouwen centraal staan.

Credits: Gabbiano

Over Gabbiano

Wat begon als een idee tijdens een familiereis door Toscane, is uitgegroeid tot een internationaal merk waarin vakmanschap, aandacht voor detail en een sterk gevoel van verbondenheid centraal staan. Door moderne, dynamische collecties te combineren met doelgerichte marketing en klantgerichte service blijft Gabbiano inspelen op de behoeften van mannen die zich comfortabel willen kleden zonder concessies te doen aan stijl. Zelfvertrouwen, toegankelijkheid en een zorgeloze uitstraling vormen de kern van het merk-DNA.