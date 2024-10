Gabbiano Pre-Fall 25 collectie: een ode aan slow living en Cap Ferret

In de nieuwste Pre-Fall 25 collectie van het Nederlandse merk Gabbiano, staat het concept van ‘slow living’ helemaal centraal. Deze collectie, geïnspireerd door Cap Ferret, een eiland bekend om zijn rijke visserstradities en serene landschap, benadrukt de noodzaak om te vertragen in een wereld vol hectiek. Het eiland, dat mensen aantrekt door zijn zee en oesters, weerspiegelt de rust en eenvoud die men in de moderne samenleving vaak mist. Voor Gabbiano is deze boodschap belangrijk: soms moeten we stilstaan, ontspannen, en tot rust komen.

Pre-Fall 25 Collectie Credits: Gabbiano

Ontwerpkeuzes gedreven door slow living

Het 'slow living'-concept is subtiel maar krachtig doorgevoerd in de ontwerpkeuzes voor deze collectie. Een zorgvuldig samengesteld kleurenpalet met frisse tinten zoals Mint green, Ocean blue en Sunset red, gecombineerd met de rustige basiskleuren Taupe en Sand, zorgt voor balans en kalmte in de ontwerpen. De collectie is gemaakt van een mix van linnen, tencel en seersuckerstoffen die bekendstaan om hun natuurlijke en ambachtelijke uitstraling. Deze texturen versterken het gevoel van eenvoud en duurzaamheid dat 'slow living' symboliseert.

De graphics spelen een belangrijke rol in het overbrengen van deze filosofie. Denk aan ontspannen, zomerse visuals die een warme en natuurlijke sfeer oproepen, passend bij het idee van vertraging en genieten van het moment. De shootlocatie, benadrukt deze boodschap door de rustige en harmonieuze presentatie van de collectie.

Pre-Fall 25 Credits: Gabbiano

Wholesale strategie: vertragen en opladen

Het 'slow living'-concept en de connectie met Cap Ferret worden niet alleen in de ontwerpen gecommuniceerd, maar ook in de wholesale strategie. Inkopers en retailers worden al tijdens het verkoopseizoen geïnformeerd over de collectie. Bij levering ontvangen ze een fysiek pakket met gedetailleerde uitleg over de outfits, kleuren en een mediapakket met beelden die ze kunnen gebruiken voor productpresentatie. Daarnaast biedt Gabbiano POS-materiaal aan om de winkelbeleving te versterken en is er een contactpersoon voor vragen en/of meer informatie.

Pre-Fall 25 Credits: Gabbiano

Gabbiano Pre-Fall 25 in het winkelaanbod

Het verkoopseizoen voor Pre-Fall 25 is inmiddels gestart; mocht er interesse zijn in deze collectie, kan er contact opgenomen worden met sales@gabbianodenim.com of via 0207855200.

Haal inspiratie uit de rust en schoonheid van Cap Ferret, dat vertaald wordt in deze collectie van Gabbiano.