Gabbiano's SS25 collectie: Modern Bordeaux - een fusie van stad en natuur

Gabbiano's nieuwste Spring/Summer 2025 collectie, getiteld "Modern Bordeaux: A Blend of Eras" brengt dit seizoen nieuwe verfrissing met een harmonieus samenspel van stadse cultuur en natuur. De collectie symboliseert de rijke geschiedenis en de dynamische heden van Bordeaux aan de Atlantische Oceaan.

Een verhalende reis

Modern Bordeaux, weerspiegelt Gabbiano's filosofie om de stadse cultuur en de natuur op een creatieve en verhalende manier samen te brengen. Om succesvol de toekomst te kunnen navigeren, is het behouden van een blik op het verleden volgens Gabbiano essentieel. Bordeaux, met zijn slow living levensstijl en levendige stedelijke cultuur, symboliseert deze visie perfect. Dit thema nodigt dragers en inkopers van de collectie uit om een reis te maken door de tijd, terwijl er genoten kan worden van de moderne, stijlvolle ontwerpen die zowel rust als dynamiek uitstralen.

Bordeaux's contrast van natuur en stad

De inspiratie voor deze collectie komt voort uit de prachtige stad Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Bordeaux staat bekend om zijn unieke balans tussen natuur en stedelijk leven. De klassieke en moderne architectuur, de rijke culturele activiteiten en de levendige kleuren van de stad zijn allemaal elementen die in de collectie zijn verwerkt. De traditionele wijngaarden en de moderne gebouwen van Bordeaux hebben hun weg gevonden in de prints, stijlen en details, waardoor een collectie is ontstaan die zowel visueel als conceptueel rijk is.

De zorgeloze jongvolwassen man

De SS25-collectie van Gabbiano is ontworpen voor de jongvolwassen man die zich modieus en zorgeloos wil kleden. Deze man waardeert kleding die zijn unieke identiteit uitdrukt en waarin hij zich comfortabel voelt. Gabbiano wil benadrukken dat mannen het gelukkigst zijn als ze trouw blijven aan zichzelf, en de ontwerpen zijn bedoeld om hen dat zelfvertrouwen te geven. Met Gabbiano is zelfvertrouwen altijd binnen handbereik.

Een palet uit de Atlantische Oceaan

Een zorgvuldig samengesteld kleurenpalet weerspiegelt de essentie van Bordeaux. De kleuren petrol, deep coral, bright blue, light coral, ecru en grijs gemêleerd zijn prominent aanwezig. Bright blue, petrol en navy brengen de natuurlijke zomerkleuren naar voren, geïnspireerd door de zomerluchten en de nabijgelegen Atlantische Oceaan. Deep coral en light coral halen hun inspiratie uit de warme tinten van zonsondergangen en de historische architectuur van Bordeaux. Grijs gemêleerd en ecru symboliseren de stenen gebouwen en de pracht van de stad, die een brug slaat tussen verleden en toekomst.

Bij de keuze van materialen heeft Gabbiano gekozen voor hoogwaardige stoffen zoals slub, jersey, interlock met travel kwaliteiten. Deze materialen staan bekend om hun zachtheid, comfort en ademend vermogen, ideaal voor dagelijks gebruik. Daarnaast is er een bewuste keuze gemaakt voor duurzame materialen, wat bijdraagt aan een verantwoorde collectie die zowel stijlvol als milieubewust is.

Groei en branding perspectief

Het aankomende jaar belooft veel spannende ontwikkelingen voor Gabbiano. De uitbreiding van het team, de lancering van shop-in-shops met partners, en de internationale expansie zijn cruciale stappen voor groei. Deze vooruitzichten brengen niet alleen opwinding, maar ook een enorme energieboost voor het merk en zijn klanten.

Het merk streeft ernaar om de focus te verschuiven van productniveau naar een meer branding perspectief. Dit betekent dat de campagnes diepere en betekenisvollere verhalen zullen vertellen die resoneren met het publiek. Bovendien zal Gabbiano blijven werken aan sterke collecties die naadloos op elkaar aansluiten, wat zorgt voor een gestroomlijnde overgang tussen seizoenen en een consistente merkervaring.

Met de Spring/Summer 2025 collectie laat Gabbiano zien waarom het merk een toonaangevende naam is in de modewereld. De collectie communiceert een sterk concept en symboliseert een verhaal waar de doelgroep ongetwijfeld een onderdeel van wil zijn. Een verhaal van verleden en toekomst, van natuur en stad.