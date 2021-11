Gaming en de modeindustrie: wat zijn de kansen voor ontwerpers?

Waar twee culturen botsen, ontstaat een nieuwe cultuur. Deze nieuwe cultuur is gebouwd op verschillende aspecten van beide oorspronkelijke culturen, waarbij positieve en negatieve effecten worden gedeeld. Dat is wat de antropoloog Roy Wagner verdedigt in "The Invention of Culture", geschreven in 1975. Wanneer we het hebben over de wisselwerking tussen mode en games, hebben we het ook over twee verschillende culturen die één ruimte op de markt delen. Dus staat er een botsing te gebeuren? Wat is deze nieuwe cultuur? Welke aspecten van elk van de oorspronkelijke culturen, mode en gaming, zullen blijven bestaan?

We stelden deze vragen en meer aan belangrijke spelers uit de mode- en game-industrie: is er ruimte en wat zijn de kansen voor modeontwerpers in deze fusie?

Dit artikel is een samenwerking tussen The Digital Fashion Group Academy en FashionUnited, geschreven door Dr. Lívia Pinent, Digital Professor for Research aan The Digital Fashion Group Academy.

Digitaal ontwerpen vanuit een traditioneel perspectief

Ontwerpen voor gaming vereist niet alleen programmeervaardigheden, maar ook esthetiek. De gamewereld heeft een zeer specifieke esthetiek waarvan je zou kunnen zeggen dat ze beïnvloed is door modemerken zoals Balenciaga in Fortnite. Of zou mode al langer invloed hebben op gaming dan we denken?

Voor Lui Iarocheski, Group Marketing Director bij PlatformE, heeft deze relatie tussen de twee culturen altijd bestaan. Hij kwam in de modewereld terecht vanwege gaming. Hij wilde de perfecte kledingstukken ontwikkelen voor zijn favoriete personages, met de juiste pasvorm, drapering en realistische stoffen. Vanuit Iaroscheski's perspectief biedt de traditionele mode technieken die door gaming nog niet zijn verkend.

"Als gamer stoort het me onder meer dat deze botsing tussen mode en gaming te veel rond productplugs draait. En voor de gamers is dit geen zinvolle benadering," stelt Iarocheski. Als modemerken geen echte ervaringen voor gamers creëren, is het omgekeerde ook waar: "soms worden kledingstukken niet zo goed gerepresenteerd als ze zouden moeten zijn, en breekt het verhaal van de game", voegt Iarocheski eraan toe. Zoals hij uitlegt aan de hand van een hypothetisch spel dat zich afspeelt in 2050. Om een echte ervaring te ontwikkelen, moeten gameontwerpers nadenken over de katoenen stof die voor de personages wordt gebruikt. "Hoe zal katoen er over vijftig jaar uitzien? Zal er überhaupt nog stof bestaan? Dit is het soort discussie dat modeontwerpers in gedachten moeten hebben en naar de gamebureaus zouden kunnen brengen," concludeert Iarocheski.

Metaverse en de grenzen van de mode

De fusie tussen gaming en mode biedt onbeperkte mogelijkheden voor creativiteit, die de fysieke grenzen van de mode-industrie zal overstijgen. William Easton van FutureGames is van mening dat wanneer andere industrieën gaming proberen te betreden, "ze proberen te spiegelen, of een simulacrum te maken van wat we in de echte wereld al hebben, en dat in het spel te brengen. Maar de ruimte van de metaverse staat je toe de fysica te veranderen. Je hebt niet dezelfde soort beperkingen."

Daniella Loftus, van This Outfit Does Not Exist, voegt daaraan toe: "In de fysieke wereld draag ik misschien een avant-gardistische jurk, maar die is gebonden aan mijn fysieke vorm. Ik ben geboren met een aantal vastgelegde biologische kenmerken." Zelfs als we fysieke kledingstukken dragen om bepaalde kenmerken te bedekken of te verbergen, zijn we daar nog steeds aan gebonden. Zoals Loftus concludeert: "In de virtuele wereld is je avatar door jou geconstrueerd, hij kan eruitzien zoals jij dat wilt, hij kan alles uitdrukken waarvan jij vindt dat het uitgedrukt moet worden".

Carrières in de metaverse en gaming voor modeontwerpers

De onbegrensde mogelijkheden van de metaverse kunnen door mode- en gameontwerpers worden verkend wanneer zij samenwerken. Zoals Alexis Arragon, algemeen directeur van Skinvaders, benadrukt: "We staan nog in de kinderschoenen van deze nieuwe gecombineerde cultuur tussen gaming en mode. We zullen een nieuwe lichting modeontwerpers moeten opleiden, evenals een nieuwe lichting van gameontwerpers om nieuwe rollen en nieuwe expertise te realiseren die onze grenzen zullen verleggen."

Voor Richard Hobbs, van Brand New Vision, is de vereiste vaardigheid in digitale mode voor gaming de kern van modeontwerp. Hobbs besprak traditionele technieken zoals begrijpen hoe patronen werken en hoe materialen zich gedragen. Hoe een kledingstuk is geconstrueerd, evenals een algemeen ontwerpconcept, is nog steeds erg belangrijk: "Wat we moeten doen is mode creëren en deze vervolgens omzetten voor gaming." Als veteraan in de fusie van mode en technologie, sluit Hobbs ons gesprek af door na te denken over de rol van gaming engines en de instrumentalisering van de mode-industrie: "Ik zie gaming engines als een middel om een doel te bereiken voor mode. Mode hoeft geen deel uit te maken van het spel, het kan de tools gebruiken die de game-industrie heeft gecreëerd om andere ervaringen te creëren. Mensen willen niet per se een couturestuk van Balenciaga dragen terwijl ze rondrennen en hun vrienden neerschieten. Gamen op zich is één onderdeel, maar gaming engines gekoppeld aan echt goede avatars en echt goede mode is waar de toekomst zou moeten zijn. We staan nog maar aan het begin van de discussie over de eindeloze creatieve mogelijkheden voor ontwerpers en modeprofessionals in de metaverse. We moeten snel de ruimtes bezetten en onze stem laten horen. Zoals Easton citeerde van fictieschrijver William Gibson: "De toekomst is er al, het is alleen niet gelijkmatig verdeeld."

Dit artikel is gebaseerd op het live webinar "The Metaverse: where fashion and gaming collide", gehost door TDFGA in samenwerking met Parsons N Ventures. U kunt hieronder een sneak peak van de discussie bekijken en het volledige webinar op TDFGA's website.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.