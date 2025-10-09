GANG: Denim, katoen en pure vrijheid voor zomer 2026

Damescollectie Zomer 2026

Yes – Keep it running – intuïtief – intensief

Floating Gold – Authentic Softness

De zomer van 2026 is lichtvoetig en energiek. Luchtig, onbezorgd en sensueel. Een uitnodiging om van het moment te genieten en in de wereld van denim en katoen te duiken.

Denim blijft onze inspiratiebron. Katoen vormt een fris contrast – charmant, veelzijdig en zomers licht. Samen belichamen ze vrijheid en zelfvertrouwen: Jouw stijl, jouw kracht.

De stoffen voelen koel en soepel aan, spelen om het lichaam en geven een gevoel van lichtheid. Of het nu gaat om gladde denim, zachte natuurtinten of heldere grijstinten. Luchtigheid wordt een statement, stijlbreuk een houding.

SS26. Beeld: GANG

SS26. Beeld: GANG

SS26. Beeld: GANG

Match it – mix it – love it.

Multitalenten zijn gewild: 's ochtends casual en ongedwongen – 's avonds chic en elegant met een vleugje extravagantie.

De lange bermuda maakt zijn opwachting: vallend over de knie en met een authentieke wassing is het een echt statement, van vrouwelijk tot casual.

De culotte blijft een absolute favoriet en allrounder. Denim en strepen zorgen voor dynamiek en zachte natuurtinten betoveren met een authentieke look.

De palazzo, enkellang, zacht en krachtig, is een blikvanger die elk silhouet accentueert.

De chino breekt door: als denim in een coole, wijde barrel-vorm of als sportieve katoenen variant in zachte zomertinten, blijft het de belichaming van lichtheid en veelzijdigheid.

SS26. Beeld: GANG

SS26. Beeld:GANG SS26.

SS26. Beeld: GANG

Onze liefde voor denim en katoen begint met een idee: iets moois creëren dat vreugde brengt en emoties uitdraagt. Elk item is meer dan een kledingstuk – het begeleidt je, vertelt jouw verhaal en maakt zichtbaar wat je voelt: Jij bent jij.

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool. FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.