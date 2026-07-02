GANG zet voor voorjaar 2027 in op pasteldenim en relaxte silhouetten

Lente/Zomer 2027 Collectie – Voorjaar 27 / 1e Dameslevering

Blue Empathy – Denim Push; Loving Colours – Pastelrevolutie; Authentic Power – Functionele Vintage

Voorjaar 2027 start vol energie: gelaagd, levendig en inspirerend. Het seizoen kenmerkt zich door authentieke kracht, emotionele lichtheid en een nieuwe vrouwelijke vanzelfsprekendheid.

Anders en toch vertrouwd. Licht en luchtig. Relaxt en modern. Bijzonder en karaktervol.

Denim blijft het hart van de collectie en geeft opnieuw de sterkste impulsen. De stof van het seizoen ontwikkelt zich verder: authentiek, eerlijk en fascinerend. Vloeiende oppervlakken, zachte volumes en levendige structuren geven de looks een nieuwe lichtheid. Vrouwelijke nonchalance bepaalt de silhouetten: zacht om het lichaam vallend, ongecompliceerd en toch expressief.

Credits: GANG

Denim in pasteltinten opent nieuwe perspectieven. Poederachtige nuances van lichtgrijs, saliegroen, Etherea Rosé en botergeel brengen frisheid en optimisme in de collectie. Intense indigo- en blauwtinten, tot aan Electro Blue, zorgen voor diepte en een moderne uitstraling.

Chino-invloeden verrijken de denimwereld en creëren nieuwe casual looks. Barrel-, egg- en wide leg-vormen worden gecombineerd met relaxte straight cuts, moderne loose fits en vrouwelijke baggy silhouetten. Zelfs de skinny jeans behoudt haar plek in het diverse aanbod van silhouetten.

Denim overhemden en lange blouses benadrukken de relaxte uitstraling van het seizoen. Visgraatstructuren en fijne strepen zorgen voor spannende accenten, terwijl bomber- en blousonvarianten nieuw, luchtig volume creëren.

Credits: GANG

Stoffen en Kleuren

Intense blauwtinten tot aan Electro Blue

Wit- & natuurtinten

Saliegroen, Etherea Rosé en botergeel

Summer Chocolate als warm contrast

Credits: GANG

Pasvormen en Vormen

Barrel, Egg Shape en Balloon

Relaxed Comfort en casual Straight Cuts

Vrouwelijke Baggy en Moderne Loose

Wide Leg versus Flared

De skinny jeans blijft onderdeel van het assortiment

Welke trends de modewereld ook bepalen, denim blijft een krachtige inspiratiebron. Tijdloos, veelzijdig en emotioneel.

We love blue. We love easiness.

Credits: GANG

Liefde voor het product

Liefde voor denim begint met een idee. Met de wens om iets bijzonders te creëren, vreugde te brengen, momenten te begeleiden en het leven te voelen. Waardering maakt een product uniek. Een kledingstuk van GANG begeleidt de draagster in haar dagelijks leven, brengt emoties over en vertelt verhalen. Authentiek. Individueel. Echt.

You are you.

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