GANG zet voor voorjaar 2027 in op pasteldenim en relaxte silhouetten
bezig met laden...
Automatische vertaling
Lente/Zomer 2027 Collectie – Voorjaar 27 / 1e Dameslevering
Blue Empathy – Denim Push; Loving Colours – Pastelrevolutie; Authentic Power – Functionele Vintage
Voorjaar 2027 start vol energie: gelaagd, levendig en inspirerend. Het seizoen kenmerkt zich door authentieke kracht, emotionele lichtheid en een nieuwe vrouwelijke vanzelfsprekendheid.
Anders en toch vertrouwd. Licht en luchtig. Relaxt en modern. Bijzonder en karaktervol.
Denim blijft het hart van de collectie en geeft opnieuw de sterkste impulsen. De stof van het seizoen ontwikkelt zich verder: authentiek, eerlijk en fascinerend. Vloeiende oppervlakken, zachte volumes en levendige structuren geven de looks een nieuwe lichtheid. Vrouwelijke nonchalance bepaalt de silhouetten: zacht om het lichaam vallend, ongecompliceerd en toch expressief.
Denim in pasteltinten opent nieuwe perspectieven. Poederachtige nuances van lichtgrijs, saliegroen, Etherea Rosé en botergeel brengen frisheid en optimisme in de collectie. Intense indigo- en blauwtinten, tot aan Electro Blue, zorgen voor diepte en een moderne uitstraling.
Chino-invloeden verrijken de denimwereld en creëren nieuwe casual looks. Barrel-, egg- en wide leg-vormen worden gecombineerd met relaxte straight cuts, moderne loose fits en vrouwelijke baggy silhouetten. Zelfs de skinny jeans behoudt haar plek in het diverse aanbod van silhouetten.
Denim overhemden en lange blouses benadrukken de relaxte uitstraling van het seizoen. Visgraatstructuren en fijne strepen zorgen voor spannende accenten, terwijl bomber- en blousonvarianten nieuw, luchtig volume creëren.
Stoffen en Kleuren
- Intense blauwtinten tot aan Electro Blue
- Wit- & natuurtinten
- Saliegroen, Etherea Rosé en botergeel
- Summer Chocolate als warm contrast
Pasvormen en Vormen
- Barrel, Egg Shape en Balloon
- Relaxed Comfort en casual Straight Cuts
- Vrouwelijke Baggy en Moderne Loose
- Wide Leg versus Flared
- De skinny jeans blijft onderdeel van het assortiment
Welke trends de modewereld ook bepalen, denim blijft een krachtige inspiratiebron. Tijdloos, veelzijdig en emotioneel.
We love blue. We love easiness.
Liefde voor het product
Liefde voor denim begint met een idee. Met de wens om iets bijzonders te creëren, vreugde te brengen, momenten te begeleiden en het leven te voelen. Waardering maakt een product uniek. Een kledingstuk van GANG begeleidt de draagster in haar dagelijks leven, brengt emoties over en vertelt verhalen. Authentiek. Individueel. Echt.
You are you.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.