Ganni lanceert eerste maat-inclusieve collectie in samenwerking met 11 Honoré

Ganni heeft zijn eerste maat-inclusieve collectie genaamd ‘Love Drop’ onthuld, een tien-delige capsule collectie met maten tot 52 voor ready-to-wear en 44 voor schoenen.

Het Scandinavische merk werkte samen met 11 Honoré, een webshop waar je terecht kunt voor alle maten, voor de eerste collectie die de traditionele confectiematen overstijgt. De ontwikkeling van de collectie duurde acht maanden, waarbij de silhouetten en de collectie intern werden getest voordat ze aan het grote publiek werden onthuld.

"We zijn 11 Honoré dankbaar voor deze samenwerking en de kans om nog meer Ganni-girls in onze gemeenschap te verwelkomen," aldus Ganni's Creative Director, Ditte Reffstrup, in een persbericht. "Ganni gaat niet over één look of uniforme identiteit, het gaat over zelfvertrouwen en kick-ass energie - en ik hoop dat we deze spirit kunnen blijven delen met steeds meer mensen. Iedereen is welkom."

Daarnaast zei Ganni dat het ook volgend seizoen uitgebreide maten zal maken voor de lente-zomer 2022 collectie.

Onderzoek van Edited toont aan dat de plus size markt naar verwachting 697 miljard dollar (602 miljard euro) zal bereiken in 2027, volgens Allied Market Research. In combinatie met Gen Z die bedrijven uitdaagt om traditionele schoonheidsvormen te doorbreken en maat-diverse mode te omarmen, kunnen retailers in 2021 niet langer riskeren om lichaamstypes uit hun assortimenten te sluiten.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.