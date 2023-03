Ganni maakt nieuwe kleding van afval uit eigen productie

Het Deense modemerk Ganni introduceert een nieuw intern programma, waarbij het merk het afval van de productie recycleert tot nieuwe kleding, dat meldt Ganni in een persbericht. Hiermee komt 12 ton katoenafval op jaarbasis in de nieuwe productie terecht.

T-shirts zijn voor het Deense modemerk een belangrijk product. Dit item levert zo’n twintig procent van het afval op. Door samen te werken met de toeleveringsketen ontwikkelt Ganni nieuwe gerecyclede garen die voldoen aan de kwaliteitsnormen van het merk, zo is te lezen.

De vezel-op-vezel gerecyclede garen is ontwikkeld in een proces van meer dan twaalf maanden en bevat vijftig procent gerecyclede katoenresten en vijftig procent GOTS-gecertifceerd katoen. Deze garens worden gebruikt in de toekomstig geproduceerde t-shirts.

“Modeketens zijn enorm complex en niet transparant, dus zaken als afvalstromen worden vaak genegeerd. We moeten onze productieprocessen beter analyseren en begrijpen om kleine, maar belangrijke verbeteringen zoals deze mogelijk te maken. Voor ons is dit een geweldige casestudy die na verloop van tijd bij meer leveranciers kan worden toegepast”, aldus Nicolaj Reffstrup, oprichter van Ganni, in het persbericht.