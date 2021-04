Ganni werkt samen met ontwerper Priya Ahluwalia

Deens modemerk Ganni heeft de handen ineen geslagen met ontwerper en LVMH Prize 2020-finalist Priya Ahluwalia. Voor Ahluwalia is het de eerste stap in damesmode, zo is te lezen op de Instagram-pagina van het merk.

Het resultaat tussen Ganni en Ahluwalia is een geupcyclede collectie. De ontwerper heeft gebruik kunnen maken van restvoorraden van Ganni - stoffen en items uit de 2020 collectie die niet zijn verkocht. De co-lab comibeert ‘Ahluwalia’s Indiaas-Nigeriaanse erfgoed en Londense basis met Ganni’s Scandi 2.0 stijlgevoel’, aldus het persbericht. Ook delen het Deense merk en de ontwerper een visie van verantwoord ontwerpen met circulariteit in het achterhoofd.

De collectie bestaat uit 19 items en bestaat uit onder andere jurken, jassen, jumpsuits, sets en shirts. Prijzen liggen tussen de 89 en 1199 euro. De collectie is vanaf 23 april beschikbaar bij Ganni winkels en op de website van het merk. Het persbericht meldt daarnaast dat het niet de enige samenwerking tussen Ganni en Ahluwalia zal zijn - dit najaar zal er een vervolg zijn.