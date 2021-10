Ganni wil vanaf 2023 geen leer meer gebruiken

Deens modemerk Ganni wil het gebruik van leer uitfaseren en in 2023 het materiaal helemaal achterwege laten. Om dit doel te bereiken is het merk nu een samenwerking aangegaan met Vegea, een producent van ‘leer’ op basis van druiven, aldus het persbericht.

De SS22 collectie van Ganni zal al drie modellen schoenen bevatten die gemaakt zijn met het plantaardige leer. “De verkoop van leren product, ondanks de winstgevendheid, zal snel zo gedateerd zijn als roken op televisie,” aldus Nicolaj Reffstrup, de oprichter van Ganni, in het persbeircht. “We faseren leer uit tegen 2023, omdat het niet past bij onze initiatieven om de onze impact te verlagen omdat er hoge methaan-uitstoot voorkomt bij het vee voor de productie van leer.”

“Ganni heeft eerder problemen gehad met het vinden van alternatieven voor conventioneel leer vanwege de kwaliteit en de hoge hoeveelheid plastic in beschikbare materialen. Vegea heeft onvermoeibaar getest en voldoet aan de hoge standaard van Ganni op het gebied van duurzaamheid en ontwerp en het heeft relatief weinig plastic in het materiaal in vergelijking met de standaard op de markt voor plantaardig leer.

Vegea werd in 2016 opgericht door Gianpiero Tessitore, Valentino Longobardo en Francesco Merlino. Het bedrijf won in 2017 de Global Change Award en de Peta Innovation Award. Het biologische en synthetische leer wordt gemaakt van vellen en stelen van druiven, die bijproducten zijn van de wijnindustrie.