Gap onthult op voetbal geïnspireerde collectie met Ouigi Theodore

Gap is de nieuwste retailer in de ban van de voetbalkoorts in aanloop naar de Fifa Wereldbeker van deze zomer. Het merk onthult twee limited-edition, op voetbal geïnspireerde collecties. Eén collectie is een samenwerking met Ouigi Theodore, oprichter van The Brooklyn Circus.

De OuiGap-collectie lanceert officieel op 29 mei en omvat een hoogwaardige, op voetbal geïnspireerde kleding- en accessoirecollectie. De collectie is geïnspireerd op de band van Theodore met de sport en zijn thuisland Haïti. De lijn is een eerbetoon aan het historische nationale voetbalelftal van Haïti uit 1974. Terugkerende '74'-motieven zijn verwerkt in shirts, jassen, knitwear en gecoördineerde sets.

In een reactie op de samenwerking zegt Theodore in een verklaring: “Er is iets krachtigs aan de samenkomst van wereldwijde sport, erfgoed, mode en kunst. De collectie die we met Gap hebben ontworpen, is in die geest gecreëerd. Ik ben ontwerper geworden om verhalen te vertellen met geschiedenis, betekenis en een toekomst. Ayiti to the Future.”

Mark Breitbard, president en algemeen directeur van Gap, voegt toe: “Ouigi Theodore is een echte samenwerkingspartner en een cultuurvernieuwer die begrijpt dat mode het krachtigst is wanneer het een verhaal vertelt.

“Deze collectie overbrugt de kloof tussen klassieke stijlen en de elektrische energie van voetbalfans en biedt fans een manier om hun passie met zowel ziel als originaliteit te uiten.”

Naast de OuiGap-lancering introduceert Gap ook een aparte capsulecollectie met voetbalthema. Deze bevat shirts, hoodies, T-shirts en petten voor volwassenen en kinderen, representatief voor Engeland, de Verenigde Staten, Mexico, Argentinië, Spanje, Frankrijk, Brazilië en Japan.

Beide collecties zijn verkrijgbaar op gap.com en in geselecteerde Gap-winkels in belangrijke gaststeden. De OuiGap-collectie is verkrijgbaar op internationale markten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Paraguay, Turkije, China, Vietnam en Mexico. Shirts en teammerchandise zijn verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk, Japan, Taiwan, Paraguay, de Filipijnen, Turkije, Griekenland, China, Vietnam, Peru, Uruguay, Mexico en Duitsland.

