Gap tekent Pakistan akkoord

Het Amerikaanse modemerk Gap voegt zich bij 64 kleding- en textielmerken die het Pakistan akkoord tekenden, zo maakt International Accord bekend via LinkedIn.

“Het International Accord is verheugd om Gap Inc. te verwelkomen als ondertekenaar van het Pakistan akkoord. We vinden het bemoedigend dat Gap Inc. zich inzet voor de veiligheid van werknemers in hun toeleveringsketen en kijken ernaar uit om met hen en hun lokale partners samen te werken aan een veiligere Pakistaanse kledingindustrie”, aldus het International Accord op LinkedIn.

Het Pakistan akkoord is een overeenkomst tussen merken en detailhandelaren, en twee wereldwijde vakbonden. Het borduurt voort op het Bangladesh akkoord en is een juridisch afdwingbare overeenkomst op het gebied van gezondheid en veiligheid tussen vakbonden en modemerken.