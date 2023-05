Garcia en Kim Feenstra lanceren #IAMWOMAN, een jeanswear collectie die sisterhood viert

Jeanswearmerk Garcia en Kim Feenstra, topmodel en fotografe, lanceren een nieuwe collectie die vrouwen samenbrengt en sisterhood viert. Deze hoogwaardige jeanswear collectie heeft als doel vrouwen in verbinding met elkaar te brengen en female empowerment te stimuleren.

De #IAMWOMAN collectie is bedoeld voor alle vrouwen, ongeacht afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging, handicap, geaardheid of politieke voorkeur. Garcia en Kim geloven dat alle vrouwen sterke individuen zijn die hun eigen krachtige verhaal schrijven. Dit concept viert sisterhood; het respecteren en accepteren van andere vrouwen om wie ze werkelijk zijn en hen inspireren om hun hoogste potentieel te bereiken.

''Deze collectie is bedoeld om te verenigen. Vrouwen zijn super mooie en krachtige wezens. En ik ben trots om vrouw te zijn. Let's celebrate women and sisterhood. Hand in hand zijn wij op ons best,'' aldus Kim Feenstra.

Garcia en Kim weten dat hoogwaardige, goed passende kleding, vrouwen kan helpen om nog zelfverzekerder en krachtiger te voelen. Daarom bevat deze collectie levendige en energieke kleuren die perfect combineren met jeans, zodat vrouwen vol vertrouwen hun uitdagingen aan kunnen gaan. Zij geloven dat als vrouwen zich prettig voelen in hun kleding, zij de beste versie van zichzelf kunnen uitdragen.

De basis voor het ontwerpen van deze collectie is jeanswear; alles wat Garcia maakt is jeans of is gemaakt om te combineren met jeans. Binnen de collectie wordt het kenmerkende jeanswear handschrift samengebracht met uitgesproken zomerkleuren die positiviteit en het (aanstaande) gevoel van de eindeloze zomer reflecteren. Combineerbaarheid en vrouwelijkheid zijn de twee kernwoorden die gebruikt zijn bij het selecteren van de stoffen en silhouetten – immers een vrouw die zich goed voelt in haar kleding straalt dit ook uit.

Beeld: Garcia, eigendom van het merk

Mensen verbinden door middel van jeanswear, dit is wat wij doen sinds 1972. In een tijd waarin vrouwen overal ter wereld opstaan voor hun rechten en controle nemen over hun leven, vinden wij het belangrijk om vrouwelijke verbondenheid te ondersteunen. Een powervrouw die dit symboliseert is Kim Feenstra – model, fotograaf, sociaal betrokken en een inspiratie voor veel vrouwen. Dit bezegelen wij nu door onze #IAMWOMAN collectie te lanceren en zodoende vrouwen te verbinden. Arno van Tilborg, Head of Brand Marketing bij Garcia