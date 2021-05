GARCIA heeft de deuren geopend van haar nieuwe store in Den Bosch

Buongiorno Den Bosch! De vestiging in Den Bosch is de 6e winkel van GARCIA in Nederland en inmiddels de 4e opening van 2021. Onlangs heeft het merk namelijk ook in Leidschendam (Westfield Mall of the Netherlands) en Breda de deuren geopend van nieuwe winkels volgens het Kitchentable Stories concept. GARCIA blijft groeien.

GARCIA heeft sterk vertrouwen in de combinatie van de verschillende distributiekanalen wholesale, retail en online. Op deze 3 pijlers blijft GARCIA investeren om de zichtbaarheid van het merk te vergroten.

In de nieuwe winkel in Den Bosch wordt het totaalconcept voor het hele gezin duidelijk zichtbaar. Het draait namelijk allemaal om de Kitchentable Stories. De keukentafel is dé plek waar gezinnen samenkomen. Daarom staat de keukentafel met de olijfboom centraal in het winkelconcept.

GARCIA Den Bosch bevindt zich in een prachtig pand. De nieuwe winkel in het karakteristieke rijksmonument is te vinden op Markt 15, 5211 JV Den Bosch.

Het personeel staat klaar met een authentiek Italiaans kopje koffie om de klanten te verwelkomen! Arrivederci!

Over GARCIA

Een grote liefde voor mode en denim: het is de kracht van het internationale familiedenimbedrijf GARCIA. Het merk is in 1972 in Urbania, Italië ontstaan. Maurizio en Isabella Garcia maakten jeans in een kleine fabriek gelegen in de zogenaamde Italian Denim Valley. Een paar jaar later werd het merk overgenomen door vrienden en zakenrelaties van het stel, een Nederlandse familie.

Met verkooppunten in 27 landen en ruim duizend medewerkers in Europa heeft dit modebedrijf z’n naam in de internationale fashionwereld gevestigd. De combinatie van pure, Italiaanse passie en onvervalst Nederlands ondernemerschap: nog steeds maakt het van GARCIA een ijzersterk merk.