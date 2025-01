Garcia is klaar voor de toekomst met lancering Digitaal Product Paspoort (DPP)

Garcia, het internationale jeanswear merk, is trots te kunnen melden dat het voorbereid is op de toekomst en de aankomende duurzaamheid wetgeving. Met de lancering van het Digital Product Passport (DPP), dat vanaf 2026/2027 verplicht wordt in Europa, zet Garcia een belangrijke stap in de richting van meer transparantie naar de consument.

“Het was een intensief traject, maar we zijn enorm trots dat we vanaf de Spring/Summer 2025 collectie een QR-code hebben toegevoegd aan de carelabels. Door deze te scannen, komt de consument direct op het digitale productpaspoort van het betreffende product. Dit maakt inzichtelijk waar het product vandaan komt, hoe het is gemaakt en welke materialen zijn gebruikt. Het is een belangrijke stap in onze missie om transparanter en duurzamer te worden," aldus Ellen de Jong, CSR Manager bij de JOG Group, waar Garcia onderdeel van is. Deze stap sluit perfect aan bij de CSR-strategie van het merk en onderstreept hun inzet voor duurzaamheid onder het motto: “Try to do better every day.”

De kracht van een familiebedrijf

In de afgelopen jaren heeft het merk enorme vooruitgang geboekt op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In 2019 introduceerde Garcia de ‘Garcia Family Code of Conduct’, gebaseerd op de BSCI Code of Conduct. Garcia is daarnaast actief betrokken bij de Denim Deal, die zich vooral richt op het gebruik van Post Consumer Recycled Cotton. Ook zetten we ons in om een verschil te maken via de Garcia Foundation, die projecten ondersteunt die het welzijn van kinderen in moeilijke situaties verbeteren.

Garcia zet zich in om duurzaamheid te waarborgen voor zowel de huidige als toekomstige generaties. Dit past perfect bij Garcia’s overtuiging dat duurzaamheid een verantwoordelijkheid is die zich uitstrekt naar de hele ‘familie’, van medewerkers en partners tot leveranciers en eindconsumenten.

Vooroplopen in een veranderende markt

De introductie van het Digital Product Passport geeft consumenten o.a. inzicht in de herkomst, samenstelling en het percentage gerecyclede materialen van producten.

Met de naderende Europese en nationale duurzaamheid wetgeving, waaronder de AGEC-wet in Frankrijk en de CSRD-richtlijn, toont Garcia opnieuw aan dat het voorop wil blijven lopen.

Mark Hommelberg, CEO van JOG Group: “Het integreren van een digitaal productpaspoort in ons volledige collectie ontwikkelingsproces is absoluut geen gemakkelijke opgave, maar het team van Garcia en hun zakenpartners hebben het voor elkaar gekregen. Het feit dat we als voorloper in de industrie deze stap zetten, is iets waar we als bedrijf bijzonder trots op mogen zijn."