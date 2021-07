GARCIA lente/ zomer collectie 2022

Everyday joy

Tegenwoordig leven we in een hyper-verbonden wereld, met constant evoluerende nieuwe realiteiten. We zoeken verlichting in comfort en eenvoud, het ontdekken van het echte zijn. Verbinden met onze kernwaarden en vooral de eenvoudige levensvreugde omarmen. Een weerspiegeling van de intieme aard van momenten die we samen hebben doorgebracht. Het belang van het waarderen van onze eenvoudige en prachtige routines in onze nabije omgeving.

Op een bankje in het park gaan lezen, wachten tot een film in de bioscoop begint, koffiedrinken in je favoriete café of slenteren door die straat waar je zo van houdt, wandelen met je vrienden in de buurt en ontdekken. Elke kleine actie construeert een eenvoudige maar prachtige routine, vol speciale momenten waarin we genieten van onze dagelijkse gewoonten die ons troost bieden en ons een goed gevoel geven.

Onze GARCIA vrouw

De collectie voor dames is ontworpen voor de alledaagse vrouw met een mediterrane ziel, die dol is op haar jeans. Het draait allemaal om casual coolheid. Stijlen zijn eenvoudig en veelzijdig, met zwevende volumes.

Onze GARCIA man

Onze frisse benadering van de herenkledingcollectie benadrukt de basis van ons merk: denim, kleurrijk, maar met elementen van vrijetijdskleding.

Onze GARCIA tieners

Outfits zijn meer ontspannen dan ooit omdat we allemaal weten hoe comfortabel voelt. Maar dat betekent niet dat dit saai hoeft te zijn. Levendige kleuren in zachte stoffen, geborsteld en behaaglijk op de huid. High-impact patronen zoals tie-dye en tropische bladeren zorgen voor een visueel stimulerende collectiestroom door de seizoenen heen.

Onze GARCIA kids

Het leven vieren, dat doen kinderen nu meer dan ooit. Het positieve dat die kleine boefjes uit deze periode kunnen brengen, is dat het avontuur om elke hoek ligt. We visualiseerden enkele dagelijkse expedities, zoals het verkennen van een groene plek in de stad, een wandeling maken in de velden of zwemmen in het meer. Laten we deze kinderen stylen in alledaagse outfits, die cool maar comfortabel zijn.