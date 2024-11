GAS Jeans: 40 jaar Italiaanse excellentie en erfgoed in denim

Terwijl GAS Jeans zijn 40-jarig jubileum viert, reflecteert het iconische Italiaanse denimmerk op zijn rijke erfgoed en kijkt vastberaden naar de toekomst. In een openhartig interview met FashionUnited deelt Rino Castiglione, CEO van GAS, inzichten in de mijlpalen die het merk hebben gevormd, de strategieën achter de ambitieuze doelen en de speciale initiatieven die gepland staan om deze bijzondere gelegenheid te vieren. Van de "Denim Archive"-collectie tot duurzame samenwerkingen en innovatieve retailconcepten, Castiglione licht de visie toe van een merk dat constant evolueert en trouw blijft aan zijn Italiaanse roots.

GAS Jeans viert deze maand 40 jaar in de mode-industrie. Wat betekent deze mijlpaal voor u persoonlijk en voor het merk?

Rino Castiglione: Persoonlijk is het zowel stimulerend als spannend om de leiding te hebben over zo’n iconisch merk als GAS. Niet alleen vanwege de professionele uitdaging, waar ik sterk in geloof, maar ook vanwege de emotionele band die het merk bij mij en vele anderen oproept. Voor het merk is het vieren van 40 jaar niet alleen een belangrijke mijlpaal, maar ook een kans om onze positie te versterken en een toekomst vol innovatie en energie te plannen.

Wat waren enkele van de belangrijkste uitdagingen en keerpunten die GAS hebben gevormd tot het wereldwijde merk dat het vandaag is?

In de loop der jaren heeft GAS veel uitdagingen en keerpunten overwonnen die hebben bijgedragen aan de versterking van onze identiteit als een erkend merk. Onder andere onze internationale expansie en een sterke aanwezigheid in MotoGP waren cruciale elementen. Daarnaast bood de wereldwijde economische crisis niet alleen commerciële uitdagingen, maar ook een kans om de waarde en veerkracht van het merk te laten zien.

Credits: GAS Jeans

GAS heeft een rebranding ondergaan om een jonger, dynamischer publiek aan te spreken. Wat was de visie hierachter, en hoe is deze ontvangen?

In 2022, na de overname, was een van onze eerste doelen om het merk te vernieuwen door zowel de product- als communicatiestijl aan te passen, om een jonger en eigentijdser publiek te bereiken. Tegelijkertijd wilden we onze trouwe klantenkring niet vervreemden. We openen ons voor nieuwe generaties, terwijl we de bestsellers behouden die onze oudere klanten wereldwijd waarderen. Deze verandering is positief ontvangen, wat blijkt uit de feedback op sociale media, de nieuwe website en de collecties die ons erfgoed combineren met een eigentijdse esthetiek.

Hoe heeft GAS zijn Italiaanse erfgoed weten te combineren met de behoefte aan innovatie door de jaren heen?

Onze herlanceringsstrategie begint bij de roots van GAS: kwaliteit, authenticiteit en onderzoek. We hebben innovatie gevonden in onze oorsprong en begrijpen hoe belangrijk het is om deze niet los te laten. Dit evenwicht wordt geactualiseerd door middel van technologische en digitale ondersteuning, zodat ons erfgoed interessant en relevant blijft voor de hedendaagse consument.

De "Denim Archive"-collectie is gelanceerd ter ere van het jubileum. Hoe eert deze collectie het erfgoed van het merk en omarmt het tegelijkertijd modern design?

"Denim Archive" combineert de expertise van GAS in de denimwereld met de kwaliteit van een volledig in Italië vervaardigd product. De collectie bestaat uit archiefstukken die in een moderne context opnieuw zijn geïnterpreteerd, met iconische ontwerpen en authentieke details die denim al generaties lang definiëren. Het is ontworpen om het verleden van het merk te vertellen en te vieren, terwijl het tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt voor een bewust en veeleisend publiek.

Credits: GAS Jeans

Zijn er naast deze collectie nog speciale campagnes, activaties of samenwerkingen gepland om klanten en nieuwe doelgroepen te betrekken?

Op 7 november hebben we dit belangrijke jubileum gevierd met een event in Superclub in Milaan, waar we dit bijzondere moment hebben gedeeld met het GAS-team en onze community. Het was een gelegenheid vol betrokkenheid en gedeelde vreugde. Daarnaast plannen we toekomstige samenwerkingen met bekende persoonlijkheden en gelijkgestemde merken, met een bijzondere focus op de muziekwereld, die vanwege de gedeelde waarden nauw aansluit bij onze identiteit.

Sport en mode zijn integraal onderdeel van de identiteit van GAS, met name door jullie langdurige partnerschap met MotoGP. Hoe blijven jullie deze twee werelden combineren in toekomstige samenwerkingen?

Sport is altijd een fundamenteel onderdeel geweest van GAS, zowel als inspiratiebron als op het gebied van samenwerkingen. Dit jaar hebben we GAS Sport gelanceerd, een platform voor toekomstige sportprojecten, capsules en samenwerkingen. Het eerste project binnen GAS Sport is "GAS x Pramac", waarin we partner zijn van het motorbedrijf dat Jorge Martin ondersteunt in zijn strijd om de wereldtitel. In de toekomst willen we andere sportdisciplines verkennen om deze verbinding verder te versterken, niet alleen binnen motorsport.

Welke rol spelen innovatie en vakmanschap bij het in balans houden van traditie en eigentijdse mode?

Technologische innovatie is cruciaal voor de kwaliteit en efficiëntie van onze producten en processen. Het speelt een sleutelrol in de herlancering en groei van GAS, door geavanceerde systemen voor beheer en ontwikkeling te combineren. Toch blijft creativiteit een nauwkeurig en zorgvuldig proces dat gebaseerd is op de studie van ons archief en actuele trends.

Credits: GAS Jeans

Kunt u meer vertellen over de strategie achter het doel van 100 miljoen euro omzet in 2027, met name met focus op Europa en het Verre Oosten?

Internationale expansie is essentieel voor de groei van het merk. We richten ons momenteel op Europa evenals het Midden-Oosten. Onze joint venture met Reliance Brands in India groeit aanzienlijk, en we overwegen deze samenwerking uit te breiden naar Indonesië en Thailand. Het doel van 100 miljoen euro is ambitieus, maar we werken er voortdurend aan door ons aan te passen aan markttrends.

Wat voor trends en klantbehoeften bepalen de richting van jullie komende collecties?

Denim blijft de kern van ons merk-DNA. Onze collecties omvatten een tijdloze sectie met bestsellers, een heritage-sectie met herinterpretaties van archiefstukken, en een eigentijdse sectie die is geïnspireerd door de nieuwste modetrends. Denim zal altijd centraal staan, als het onderscheidende element van GAS.

Wat inspireert u het meest aan de toekomst van GAS, en hoe ziet u het merk verder groeien?

De toekomst van GAS zit vol potentieel. Onze evolutie, voortdurende innovatie en drang om nieuwe markten te betreden, zijn sterke drijfveren. Ik ben enthousiast over hoe GAS zal blijven groeien en zijn positie als referentiepunt in de denimindustrie zal versterken. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe retailconcepten, die we in januari tijdens de Pitti Uomo-beurs in Florence zullen presenteren, met een select aantal strategische winkels om de merkwaarde verder te vergroten.

Bild: GAS Jeans