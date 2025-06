GAS presenteert de Lente/Zomer 2026 collectie: Denim staat centraal, met een vooruitstrevende spirit

De GAS Lente/Zomer 2026 collectie is gebaseerd op de meest authentieke essentie van het merk: denim. Als basiselement van de identiteit van GAS vormt denim de gehele garderobe. Deze wordt gecombineerd met eigentijdse essentials en seizoensgebonden capsules die hedendaagse trends interpreteren door de lens van het rijke erfgoed van het merk.

Het resultaat is een veelzijdig aanbod, geworteld in de denimkern: iconische pasvormen, authentieke wassingen en herinterpretaties van archiefstukken. De collectie komt tot leven in drie verschillende, maar complementaire thematische werelden: Sport Heritage, Racing en Workwear. Deze drie thema's bepalen de visuele en conceptuele identiteit van het seizoen.

Denim kern: performance, authentiek, specials

De collectie draait om drie denimcategorieën:

Performance: high-stretch technische stoffen, ontworpen voor comfort, herstel en perfecte pasvorm in skinny en slim fit modellen.

high-stretch technische stoffen, ontworpen voor comfort, herstel en perfecte pasvorm in skinny en slim fit modellen. Authentiek: rigid of comfort-stretch denim met vintage en stone-washed afwerkingen. Verkrijgbaar in slim fit, regular en wijdere pasvormen voor een tijdloze maar eigentijdse look.

rigid of comfort-stretch denim met vintage en stone-washed afwerkingen. Verkrijgbaar in slim fit, regular en wijdere pasvormen voor een tijdloze maar eigentijdse look. Specials: seizoensgebonden drops met nieuwe pasvormen, frisse wassingen en aangepaste stoffen die aansluiten bij de huidige trends.

Credits: GAS Jeans

Sport Heritage: iconisch, urban, functioneel

Sport Heritage is een van de meest representatieve thema's van het seizoen. Het herinterpreteert de historische samenwerkingen van GAS met sportteams door een eigentijdse, urban lens. Soepele pasvormen, lichtgewicht stoffen en functionele details bepalen de sportieve en veelzijdige looks. Heritage graphics en logo's uit de jaren negentig keren terug op sweatshirts met rits, jassen en T-shirts, in een palet dat neutrale en neonkleuren combineert om de spanning van het circuit weer te geven.

SS26 Credits: GAS Jeans

Racing: adrenaline die schakelt

Het Racing-thema evolueert gedurende het seizoen en maakt van racen een metafoor voor transformatie. De eerste drop heeft een gedurfde, urban esthetiek met jassen van gelijmd leer, technische knitwear, nylon bovenkleding en multi-tech graphics. In de zomer verandert het verhaal: geïnspireerd door een woestijnrace, omarmt het thema zachtere tinten en een neutraler kleurenpalet, gecombineerd met natuurlijke, lichtgewicht en ademende materialen. Specifieke zomerse details komen naar voren, zoals borduursels, haakwerk, franjes en paisleymotieven. Deze zijn vooral prominent aanwezig in de damescollectie, die een vrijere, zonovergoten en boho vrouwelijkheid verkent, terwijl het sterke karakter van het merk behouden blijft.

Credits: GAS Jeans

Workwear: geëvolueerd praktisch

Workwear krijgt een verfijndere functionaliteit met gestreepte denimsets, utility vests, chino's met structuur en overhemden in nieuwe stoffen. De modellen hebben een gedefinieerde maar relaxte pasvorm. Knitwear is voorzien van wafelstructuren, contrasterende strepen en relaxte pasvormen, ontworpen voor praktische maar gecureerde laagjes. Een nieuw leren label versterkt de praktische aard van dit thema en benadrukt de aandacht voor detail van het merk.

Credits: GAS Jeans

Een gebalanceerd kleurenpalet

Het kleurenpalet omvat iconische indigotinten, aangevuld met accenten in elektrisch blauw, klaproosrood en geel. Daarnaast zijn er warmere tinten zoals hazelnoot en bruin, en verfijnde neutrale kleuren zoals melangegrijs, gebroken wit en zwart. Het resultaat is een perfecte visuele balans voor zowel gedurfde als minimalistische styling.

Materialen, details, stijl

De hele collectie wordt gekenmerkt door een obsessieve aandacht voor detail: contrasterende stiksels, selvedge tape afwerkingen, voeringen met bies en leren labels dragen allemaal bij aan een sterke, consistente merkidentiteit. Van herwerkte bestsellers tot nieuwe iconen, elk item is ontworpen om lang mee te gaan, te evolueren en op te vallen.

GAS SS26 is een collectie die vooruitkijkt en tegelijkertijd trouw blijft aan zijn roots. Een helder, eigentijds aanbod, ontworpen om te voldoen aan de dagelijkse behoeften met stijl, persoonlijkheid en functionaliteit.

