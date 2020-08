Gedistingeerde kleuren en mooie prints in nieuwe Blue Industry SS21 collectie

Met trots presenteren wij u de frisse Spring-Summer ‘21 collectie van Blue Industry. Het palet van kleuren voor dit nieuwe seizoen omarmt de kleuren aqua, navy en kaki.

Dit seizoen ligt de nadruk op de gedistingeerde kleuren en mooie prints op de kleding met het kenmerkende handschrift van Blue Industry. Wij combineren ook dit seizoen onze strakke signatuur met verschillende nonchalante prints. Naast een onmiskenbaar oog voor detail en een grote variatie in mooie kwaliteiten, zijn de frisse kleuren duidelijk zichtbaar in de totale collectie. Zo dompelen we ons onder in verschillende felle kleuren aqua, blauw en zand gecombineerd met meer tonale tinten. Kortom: een uitgebalanceerd en makkelijk te combineren kleurenpalet.

De collectie en pasvormen zijn zoals ieder jaar een combinatie van tijdloze verfijnde stoffen en silhouetten met een vleugje Hollandse nuchterheid.

De Blue Industry Lounge Jersey is dit seizoen uitgebreid met meerdere kleuren. Ook in de Lounge kwaliteit een polo toegevoegd. Optimaal draagcomfort.