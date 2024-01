Geef een extra boost aan je work-out met de nieuwe HKMX-sportcollectie van Hunkemöller

Van opvallende prints tot strakke pasvormen, de sportieve HKMX-lijn van Hunkemöller is ontworpen om je te doen stralen terwijl je werkt aan een gezondere versie van jezelf. Dus waar wacht je nog op?

Credits: HKMX-lijn van Hunkemöller

In de wereld van fitness is de juiste sportoutfit niet alleen een modestatement, maar ook een gamechanger voor je prestaties en mindset. Wanneer je je comfortabel en krachtig voelt in je outfit, straal je dat uit in elke beweging.

Balans, flexibiliteit én stijl

Een goede sportbeha vormt de basis voor een succesvolle workout-look. Met ultrazachte stoffen beweegt hij moeiteloos met je mee wanneer je het echt nodig hebt. En laten we eerlijk zijn, een tof jasje en een luchtige legging zijn absolute must-haves om je outfit volledig te maken.

Credits: HKMX-lijn van Hunkemöller

Comfort movement

De naadloze sportbeha's en leggings van HKMX brengen niet alleen extra comfort, maar geven je ook die stralende look. Kies voor moeiteloze stijl en ultieme ondersteuning bij elke beweging.

Credits: HKMX-lijn van Hunkemöller

Gym dresscode: prints

Door de unieke prints uit de collectie krijgt je outfit net dat extra beetje pit, wat je goed kan gebruiken tijdens een work-out. Ready, set, go!

Maten variëren van XS tot XL, met sommige items in XS tot XXL. Sportbeha's zijn verkrijgbaar in maten 75-85 B tot E/F.