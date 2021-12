Geef jezelf bloot: De nieuwe sexy en nietsverhullende trends

Als er één ding is dat deze pandemie ons heeft gebracht, dan is het wel een verlangen om onze joggingbroek op te bergen om sexy kleding aan te trekken. Nog maar een jaar geleden voldeed loungewear naadloos aan onze behoefte aan comfort, maar nu is er een groeiende behoefte aan menselijke aanraking die zich uit in niets-verhullende looks. Collectieve huidhonger en de wens om mensen persoonlijk te zien en aan te raken mondde uit in de Summer of Love van 2021. Dit is de eerste keer sinds lange tijd dat we consumenten serieus met hun lijf zagen pronken, en de emotionele redenering erachter resoneert tot ver in 2022 en daarna.

New York Street Style / Valentina Valdinoci/IMAXTREE.COM

Hoe is het zover gekomen?

Natuurlijk is deze verschuiving niet van de ene dag op de andere gekomen. In de lente van 2021 begon het loungewear-aanbod sensuelere ontwerpen te bevatten, deels doordat mensen klaar waren met hun joggingpak, maar vooral door een stijgend gevoel van optimisme naarmate de vaccinatiecijfers stegen. De nauwsluitende slip dresses van Skims, die in maart van dit jaar werden gelanceerd, overtuigden vrouwen om te investeren in sexy loungewear. Ze gingen viraal op TikTok en keren voor de herfst terug met een sensuele update met uitsnedes op strategische plekken. Terwijl we onze truien en loungemode uit de kast haalden, kwamen truien en gebreide kledingstukken in beeld, die een verheven look boden en gemakkelijk van binnen- naar buitenshuis gedragen kon worden. De comfortfactor was altijd al essentieel voor gebreide kleding, maar wat begon te veranderen waren de silhouetten. In plaats van oversized, kwamen de stijlen dichter bij het lichaam te liggen, vaak met de ondersteuning van ribbreisels. Terwijl we veel gebreide sets zagen, doken in de zomer aangesloten, gebreide maxi-jurken met cutouts op, populair gemaakt door Cult Gaia's Serita jurk en een favoriet van Hailey Bieber en de Jenner clan. De kolomvorm is ongetwijfeld sexy met uitsnijdingen aan de zijkant of achterkant en blijft een belangrijke stijl in de lente/zomer 2022-collecties.

Victoria Beckham Spring 22 / Courtesy of Press Office

De opbouw

Om het vuurtje nog wat aan te wakkeren, zijn bepaalde merken helemaal los gegaan met reclamecampagnes die intimiteit in de spotlight zetten. De ene na de andere vrijpartij duikt op; misschien wel de meest verrassende komt van Suitsupply's ‘The New Normal’advertenties met een orgie van mannen en vrouwen in ondergoed, met uitzondering van een man in een pak. De timing van de advertentie aan het begin van het jaar leek sommigen wat voorbarig, terwijl Diesel (geen onbekende op het gebied van sexy advertenties) in dezelfde periode een soortgelijke campagne lanceerde. Getiteld ‘When Together,’ Diesel's advertenties boden een herkenbare uitleg, de advertenties werden beschreven als "een portret van afwezigheid en verlangen verteld door de woorden van geliefden die zowel de tijd uit elkaar als de intense herverbinding die volgt hebben ervaren". Onlangs nog, in de zwoele Fall ‘21 Skims campagne, poseerden Megan Fox en Kourtney Kardashian samen in ondergoed. Zoals Paris Hilton opmerkte, ‘That’s hot’, en eigenlijk is er geen verdere beschrijving nodig.

Wat is nu sexy?

De silhouetten zijn ongetwijfeld nauwsluitender geworden, zoals blijkt uit de terugkeer van items zoals bodycon jurken die nu een eigentijdse uitwerking krijgen met details zoals ruches, uitsnijdingen en draperieën. Het idee om de focus weer op het lichaam te leggen kan worden toegeschreven aan de huidige stemming voor sexy dressing en een nieuw seizoen van sensuele uitbundigheid. Op de catwalks hebben we gezien hoe ontwerpers sensualiteit omarmen door veel huid te tonen, waarbij items precies op maat zijn gemaakt om heel weinig aan de verbeelding over te laten. Expressieve uitsnijdingen, overal toegepast van halslijn tot heupbeen, tonen de obsessie van de mode voor nieuwe erogene zones: het onthullen van de schouders en het sleutelbeen door halter-, one shoulder- en strapless halslijnen die tegelijk bevrijdend en inclusief aanvoelen. Heupuitsnijdingen in de vorm van een string-broek-hybride model kunnen ook gewaagd en opwindend zijn, en zijn vooral populair bij Gen Z.

Act N°1 Spring 22 / Daniele Oberrauch/ IMAXTREE.COM

Als consumenten nieuwe uitgaanskleren kopen, worden kleden en uitkleden nauw met elkaar verbonden. Sexy uitsnijdingen vormen de basis voor nieuwe looks, van jurken tot topjes en zelfs winteroutfits zoals vesten met open voorkant, gestyled zonder iets eronder - denk maar aan het vest met logosluiting van Jacquemus, een andere hit onder het jongere publiek. Maar de trend om huid bloot te geven heeft (paradoxaal genoeg) ook nieuwe items terug op de moderadar gebracht. Minirokjes, bijvoorbeeld, waren overal op de catwalk te zien, van Miu Miu's micro-mini's tot Chanel's vernieuwde mini tweedpakjes. Na seizoenen waarin midi-zomen het rokkenaanbod domineerden, lijken mini's een nieuw gevoel van verlangen te creëren om het lente-assortiment bij te werken. De look wordt compleet gemaakt met onthullende silhouetten zoals bh-tops om de hoeveelheid zichtbare huid te maximaliseren. Deze items wekken ongetwijfeld het enthousiasme op van een steeds groter wordend publiek dat gemotiveerd wordt door een dorst naar iets nieuws - wat in dit geval onthulling van het lichaam is.

Miu Miu Spring 22 / Filippo Fior / IMAXTREE.COM

Nieuw en opmerkelijk

Dit is niet de sexy van de jaren '80 om een paar redenen. Naast de gevestigde luxenamen is een jongere generatie ontwerpers de drijvende kracht. De Londense ontwerper Nensi Dojaka, die onlangs de LVMH-prijs 2021 won en een favoriete ontwerper is van Dua Lipa, is met haar kenmerkende bodycon feestjurken en lingeriedetails een van de belangrijkste leveranciers van deze nieuwe vorm van sexy. Andere bekende ontwerpers zijn Supriya Lele, Rejina Pyo, KNWLS en Ottolinger. Opmerkelijk: Deze nieuwe generatie van ontwerpers zijn allemaal vrouwen die ontwerpen voor vrouwen, waardoor het gesprek verschuift van de mannelijke blik naar wat vrouwen eigenlijk willen dragen om zich sexy te voelen.

Nensi Dojaka Spring 22 / Daniele Oberrauch/IMAXTREE.COM

Ottolinger Spring 22 / Filippo Fior / IMAXTREE.COM

Wat deze algemene verschuiving ook anders maakt dan de meeste trends, is dat er doorgaans geen specifieke esthetiek wordt toegekend aan sexy dressing. Uitsnijdingen zijn bijvoorbeeld net zo goed van toepassing op sportieve looks bij Stella McCartney als op disco catsuits bij Saint Laurent. De enige uitzondering op de trendfluïditeit is dat deze nieuwe golf van lichaamsbewustzijn vooral weerklank vindt bij de door het jaar 2000 geobsedeerde massa; Blumarine met de microshorts en de geknoopte vesten.

Uiteindelijk gaat sexy gekleed gaan in dit decennium gepaard met een hernieuwd gevoel van bevrijding en een dosis post-pandemisch escapisme. In tegenstelling tot de jaren '00 heeft sexy nu meer te maken met hoe het de drager laat voelen in plaats van de mannelijke blik te dienen. Sexy kleding is voor iedereen met hoge zomen en getailleerde silhouetten, waardoor het lichaamsbewustzijn letterlijk naar nieuwe hoogten wordt getild.

