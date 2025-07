Geïnspireerd door denim, gemaakt van katoen: ‘GANG COTTON’ in de spotlight

GANG is en blijft een denimmerk met een duidelijke visie, authentieke design-taal en een stijlbewuste doelgroep. Maar naast denim heeft zich een segment gevestigd dat dezelfde DNA ademt en aan relevantie wint: ‘GANG COTTON’. De lijn van gewassen, stukgekleurde katoenkwaliteiten is geen simpele aanvulling, maar een consequente, kleurrijke uitdrukking van het typische GANG-silhouet. Met stretchcomfort, een urban uitstraling en minimalistische snit vertaalt het label zijn denim-expertise naar een andere materiaalwereld, die zich karaktervol, authentiek en veelzijdig combineerbaar presenteert.

In kleur gedacht

Denim blijft het creatieve fundament. “De katoenlijn is een voortzetting van onze denimwereld”, aldus het designteam tegen FashionUnited. Bestaande bestseller-modellen worden vertaald naar katoenkwaliteiten, markante silhouetten en denim-treatments worden aangepast, de karakteristieke authenticiteit blijft voelbaar. Looks behouden hun stoere structuur en urban twist, maar onder het motto ‘Colour your Life’ toont de GANG-DNA zich voor het eerst in kleur, zonder haar roots te verliezen.

Credits: GANG

Materiaal met een boodschap, pasvormen voor nu

Er worden robuuste katoenmixen met stretch verwerkt, die zorgen voor voelbaar comfort zonder aan structuur in te boeten. De feel speelt daarbij een centrale rol: grip en oppervlak creëren niet alleen een hebberig gevoel, maar vertellen ook over de connectie met jeans. Stukgekleurde wassingen vertalen de look & feel van denim naar katoen.

Ook qua pasvorm sluit de lijn aan bij de huidige trends: ‘barrel’-, ‘wide’- en ‘loose’-fits in gewassen kwaliteiten domineren het beeld. Naast de trendy statement-broeken vormt de chino een belangrijk onderdeel van de lijn. Of hij nu smal en minimalistisch of wijd en cropped is: de heldere silhouetten stralen een moderne flair uit, zonder aan draagbaarheid in te boeten. Technische details zijn bewust ingetogen om materiaal, kleur en vorm beter tot hun recht te laten komen.

Credits: GANG

Stilistische brug naar de denim-DNA

‘GANG COTTON’ is een cruciaal onderdeel van elk van de vier seizoenscollecties. In de herfst/winter verrijken corduroy- en puntjersey-kwaliteiten de lijn. De looks functioneren als layering pieces, seizoensgebonden highlights of draagbare basics, met een eigen karakter en hoge combineerbaarheid. En dat alles steeds in dialoog met de denimlijn: “Het blauwe bloed stroomt ook in kleur”, aldus het designteam. Juist deze stilistische consistentie maakt de lijn zo krachtig in de retail: vertrouwd in stijl, verrassend in materiaal.

Authenticiteit voor een loyale doelgroep

De items zijn gericht op een kwaliteitsbewuste, zelfverzekerde klant die echte materialen, precieze snitten en ontspannen elegantie waardeert. “Onze broeken zijn gemaakt voor vrouwen die weten wat ze willen en durven dat te laten zien”, vat het designteam het samen.

Ter ondersteuning van de verkoop op het POS zet GANG in op gerichte labeling: een opvallend bandlabel aan de riemlus zorgt voor aandacht en herkenning. Daarnaast ondersteunt het label zijn partners met B2B-nieuwsbrieven, ordertips en digitaal en gedrukt beeldmateriaal. “Uiteindelijk komt de content ook op tijd bij de eindklanten terecht”, legt Petra Schmidbauer, Head of Marketing, uit.

Bandlabel van de katoenen items. Credits: GANG

Katoenconcept met toekomst

De katoenlijn is er om te blijven en zal verder worden uitgebreid. “Authenticiteit en liefde voor het product staan centraal – of het nu denim of platgeweven stof is.” De creatieve visie: meer kleur, meer mogelijkheden, meer vrijheid. Want ook al verandert het materiaal, de houding blijft hetzelfde: zelfbewust, moedig, puur.