Gelderse afvalinzamelaar Avri start textielsorteercentrum Cirtex

Gelderse afvalinzamelaar Avri heeft een eigen textielsorteercentrum opgezet, zo meldt Omroep Gelderland. Het nieuwe centrum in Tiel heeft de naam Cirtex gekregen en heeft het doel om tot circulair textiel te komen.

De afgelopen maanden is er proefgedraaid, zo meldt Omroep Gelderland. Nu ligt er een voorstel bij de gemeenteraden van de regio Rivierenland om het project voort te zetten. Het centrum wil niet alleen textiel sorteren, maar wil ook het hele ketenproces in de regio onderbrengen.

Items die nog zo goed zijn dat ze meteen verkocht kunnen worden gaan naar de kringloopwinkel. Kledingstukken die niet goed genoeg meer zijn worden chemisch of mechanisch gerecycled tot garen of vilt. Materiaal wat zelfs niet voor het chemisch of mechanisch recyclen in aanmerking komt wordt samen met plastic tot een composiet geperst waar bijvoorbeeld straatmeubilair van gemaakt kan worden, aldus Omroep Gelderland.

Het sorteercentrum Cirtex is een samenwerking van Avri, 2Switch en Werkzaak Rivierenland.