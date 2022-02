Gemiddeld koopt elke Europeaan jaarlijks 15 kilo aan textiel

In 2020 kocht een Europeaan gemiddeld 15 kilo aan textiel, zo blijkt uit onderzoek van de EU Environment Agency. Dit komt naar voren in het rapport ‘Textiles and the environment: the role of design in Europe’s circular economy’ waarin wel wordt genoemd dat de consumptie van textiel in 2020 wel is afgenomen vanwege de impact van de coronacrisis.

Van de 15 kilo die er gemiddeld jaarlijks wordt gekocht was er 6,1 kilo kleding. 6 kilo bestond uit huishoudtextiel en 2,7 kilo kwam van schoenen vandaan. Het betekent dat in 2020 er een totale textielconsumptie van 6.6 miljoen ton in Europa was.

Volgens de EU Environment Agency staat textiel op de vierde plek als het aankomt op de negatieve impact op het milieu en klimaatverandering als alleen gekeken wordt naar de Europese consumptie. Op nummer een tot en met drie staat voeding, huizen en vervoer. “Een verandering naar circulaire textielproductie en consumptie systeem met langer gebruik en meer hergebruik en recycling kan deze impact verminderen samen met een vermindering van algemene consumptie,” aldus het onderzoek. “Een belangrijk element van circulair ontwerp van textiel is het verbeteren van de levensduur, hoe goed iets gerepareerd én gerecycled kan worden en om te verzekeren dat secundaire grondstoffen gebruikt kunnen worden in nieuwe producten.”