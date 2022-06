Genderfluid merk Ponder.er wint Yu Prize

Toonaangevende Chinese modeprijs Yu Prize is uitgereikt aan genderfluid merk Ponder.er, zo delen diverse media waaronder Vogue Business mee. Het merk heeft de Grand Prize gewonnen waar een geldbedrag van 1 miljoen Chinese Yuan aan vast zit, zo'n ruim 142.000 euro.

Naast het geldbedrag wint het merk ook nog een kans om samen te werken met sportmerk Li-Ninh, wordt het een jaar lang gementord door de Italiaanse OTB Group, wordt het ingekocht door retailer Harrods, krijgt het steun via het Chinese social commerce platform Xiaohongshu en krijgt het de kans om te tonen in de Parijse showroom Sphere gedurende twee seizoenen.

Ponder.er werd door de jury geroemd voor de ambacht, creativiteit en uiting van het merk, naast de culturele diversiteit en duurzaamheid. Het fluide gebruik van damesmode techniek in combinatie met digitale prints en stoffen innovaties sprong eruit, aldus Vogue Business.

Naast de Grand Prize werden er nog twee andere prijzen uitgereikt. De Rising Voices Award ging naar het merk AlienAnt. De Creative Impact Award werd verspreid onder vijf semi-finalisten; Louis Shengtao Chen, Private Policy, Ruohan, Victor Wong en Yirantian.

De Yu Prize is in 2020 opgericht door Wendy Yu. Het doel van de prijs is het vieren en ondersteunen van de reis van China's meest veelbelovende en innovatieve modetalenten.