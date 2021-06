Gerry Weber begint met recyclingproject voor gedragen kleding en schoenen

De Gerry Weber Group zet verdere stappen richting een circulaire economie, zo blijkt uit een persbericht. In 30 pilotwinkels staan er namelijk inzamelboxen voor gedragen kleding en schoenen. Niet alleen kleding van de eigen merken is welkom, maar afgedankt textiel van elk merk of maker. Klanten krijgen in ruil voor hun donatie een waardebon van 15 procent korting.

Gerry Weber stuurt de ingezamelde kleding en textiel naar samenwerkingspartner I:Collect GmbH. Daar wordt de textiel op basis van 300 verschillende criteria gesorteerd en verwerkt. Zo wordt beoordeeld of een item opnieuw gedragen kan worden of in welke vorm het item het beste gerecycled kan worden.

Mocht het pilotproject succesvol zijn, dan is een uitbreiding naar bijna alle Gerry Weber winkels mogelijk, zo benadrukt Angelika Schindler-Oberhaus, COO bij het bedrijf, in het persbericht.