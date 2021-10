Gespot: De SS22-trends op straat en de catwalk

De modemaand voor het seizoen SS22 zit erop. Tijdens de modeweken waren er veel trends te ontdekken, niet alleen op de catwalks, maar ook op het gebied van street style. Van de straten van Berlijn tot de Big Apple werden diverse trendy looks geserveerd.

Gebloemde jassen

Hier zijn de hotste streetstyle trends van de modeweken en de bijpassende SS22 looks van de catwalks verzameld in één oogopslag.

Vrouwen in Europese modehoofdsteden als Parijs en Milaan leken het met elkaar eens te zijn het wisselvallige weer te trotseren met een paar florale accenten toe, waaronder in hun jas. Een gebloemde jas is echter niet zomaar een gebloemde jas. De keuze is ruim en varieert van kleurrijke versies in lichtere stoffen tot eenvoudiger jassen met donker leer en lichte kleuraccenten. Bijpassende accessoires in de kleurencombinaties van de jassen, zoals kettingen, zonnebrillen of zelfs mondkapjes maken de look compleet.

Street style in Parijs en Milaan | Beelden: Nick Leuze

Deze trend was ook te zien op de catwalks van het SS22-seizoen. Valentino presenteerde een donkere, vloerlange jas, Giambattista Valli een nauwsluitende jas met één rij knopen in roze en rode tinten, en Isabel Marant een sportieve versie met capuchon.

Valentino, Giambattista Valli en Isabel Marant (SS22) | Beelden: Catwalkpictures

Rock on: band t-shirts

T-shirts van favoriete artiesten en bands zullen nooit uit de mode raken zolang er muziek en concerten bestaan - in ieder geval onder hun fans. Tijdens de modeweken stonden t-shirts in de stijl van de jaren '90 en begin jaren 2000 bovenaan de hitlijsten. De stukken verschilden van kleur naargelang de artiest, het genre en de persoonlijke smaak. Outfits werden gecreëerd rond de band t-shirts. Leren jacks, franjes en studs zorgden voor een rock-geïnspireerde look.

Street style in Berlijn, Parijs en Milaan | Beelden: Nick Leuze

Onder de merken kozen Dolce & Gabbana, Zadig & Voltaire en Raf Simons voor deze trend. Het Italiaanse ontwerpersduo droeg een met strass-steentjes bezette tanktop op aan J.Lo aka Jennifer Lopez. Zadig & Voltaire zelf gaan in 2022 op een "Love now" wereldtournee. En Raf Simons, bekend om zijn uitstapjes in subculturen, stylet de tour shirts met een blazer en shorts.

Zadig & Voltaire, Raf Simons en Dolce & Gabbana (SS22) | Beelden: Catwalkpictures

Leren jassen met franjes

Leren jassen met franjes hebben ook iets rock-'n-rollachtigs. De moderne versies zijn niet alleen zwart, maar hebben ook kleuraccenten zoals groen of beige. Afgewerkt met studs en bijpassende leren broeken of als een leren jas, doen de looks dromen van het Wilde Westen of Route 66 herleven. Een nonchalante zonnebril of een paar leren handschoenen maken de outfit nog wat vuriger.

Street style in Stockholm en Parijs | Beelden: Adam Katz Sinding / Stockholm Fashion Week (links en midden), Nick Leuze (rechts)

Balenciaga besloot de franjes op de mouwen van een zwart leren jasje te plaatsen, versierd met andere details zoals vetersluiting en dubbele ritsen. Chloé liet enkele touwtjes bungelen aan een witte jas en lang gilet en Salvatore Ferragamo verwerkte de franjes in het jasje van een herenlook.

SS22: Balenciaga, Salvatore Ferragamo en Chloé | Photo: Chloé via Catwalkpictures

Korsetten en bustiers

Korsetten en ondergoed zoals bustiers worden niet langer alleen onder kleding gedragen. Of het nu als een op zichzelf staand topje wordt gedragen of over een casual shirt, dragers presenteren hun expressieve uiterlijk. De nauwsluitende stukken spelen met het silhouet, vooral in combinatie met andere kledingstukken. Van monochrome donkere versies tot transparante opties met geborduurde bloemen, alles is mogelijk in lingerie.

Street style in Milaan, Parijs en New York | Foto's: Nick Leuze (links en midden), NYFW/ David Dee Delgado / Getty Images North America / Getty Images via AFP (rechts)

Moschino toonde een verscheidenheid aan kleurrijke bustiers gecombineerd met een bijpassend jasje en rok. Andreas Kronthaler integreerde een korset in een wijd uitlopende bruidsjurk voor Vivienne Westwood en Kim Shui benadrukte de taille met een paars korset over een blouse met rozenprint.

Moschino, Andreas Kronthaler voor Vivienne Westwood en Kim Shui (SS22) | Photos: Catwalkpictures

Korte blazers

Lange blazers zijn een trend die inmiddels bij alle modeliefhebbers is doorgedrongen. In tegenstelling tot de korte jasjes, die tot net onder de borst reiken. Ook deze trend laat veel ruimte voor styling. Maar hoeveel afstand er is tot broeken, rokken of shorts en hoeveel huid ze laten zien, blijft een open vraag.

Street style in Milaan en New York | Foto's: Nick Leuze (links en rechts), NYFW/ David Dee Delgado / Getty Images North America / Getty Images via AFP (midden)

In Milaan kozen de dragers voor tweedelige sets van blazer en bijpassende broek en blazer en bijpassende top met contrasterende broek. In New York was een sportieve versie te zien met shorts.

Balmain toonde een wijd uitgesneden versie gecombineerd met een fietsbroek, en Schiaparelli combineerde een vergelijkbaar silhouet met een vloerlange broek. Alberta Ferretti en Christian Cowan kozen voor een tweedelige combinatie van jasje en rok.

Balmain, Schiaparelli en Christian Cowan (SS22) | Photos: Catwalkpictures

Patroontrend: schaakbordpatronen

De Netflix-serie "The Queen's Gambit" moedigt kijkers blijkbaar aan om niet alleen te schaken, maar ook om "schaak te dragen". Zo zijn de patronen met de vierkante motieven te zien op jumpsuits, broeken, jassen en ook accessoires. De verscheidenheid aan kledingstukken met dit patroon maakt ook verschillende stijlen mogelijk. Van casual-laid-back met sandalen tot casual-chique combinaties van broek en blazer of shirt met vest, de trend kan flexibel worden ingezet.

Street style in Stockholm, Berlijn en New York | Foto's: Nick Leuze (Rechts), David Dee Delgado / Getty Images(midden en links), Adam Katz Sinding (beide rechts)

Anders dan bij het echte schaken, kozen de vrouwen in de straten van Stockholm, Berlijn en New York niet voor zwart, maar voor kleurrijke combinaties. Ook het spelen met contrasten - zoals bekend van tafelkleden en dirndls - is populair.

Brandon Maxwell, toonde een combinatie van jasje, rok en bikini op de runway, waarbij het dambordpatroon vervaagde tot spiralen. Het Carolina Herrera label gebruikte een glanzende look in rode tinten voor de looks. Christian Cowan toonde crop tops en rokken met grootschalige vormen in groen en paars.

Brandon Maxwell, Carolina Herrera en Christian Cowan (SS22) | Beelden: Catwalkpictures

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.