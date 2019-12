Gespot op de catwalk: De kleur van het jaar 2020 is Classic Blue

“We leven in een tijdperk dat vertrouwen vereist. Het is dit soort vertrouwen dat wordt uitgedrukt door Pantone 19-4052 Classic Blue, een solide en betrouwbare blauwe tint waarop we altijd kunnen rekenen.” Dat zegt Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Amerikaanse kleureninstituut Pantone, in een persbericht.

Pantone beschouwt Classic Blue als “donkerder, eleganter en traditioneler” dan andere blauwtinten zoals turquoise. De kleur is volgens het bedrijf te vergelijken met de kleuren van de schemering, bosbessen en Pepsi Cola-blikjes. Daarnaast benadrukt Pantone dat Classic Blue genderneutraal en tijdloos is: “Deze fundamentele tint maakt kleurencombinaties in het hele spectrum mogelijk en zet een sterk statement,” aldus het bedrijf. De tint wordt al gespot op de catwalk.

“Pantone 19-4052 Classic Blue is doordrenkt van diepe resonantie en biedt een betrouwbare basis,” aldus Eiseman in het bericht. “Classic Blue, een grenzeloos blauw dat doet denken aan de uitgestrekte en oneindige avondhemel, moedigt ons aan om verder te kijken dan het voor de hand liggende; en daagt ons uit om diepgaander te denken, ons perspectief te verbreden en de communicatiestroom te openen.”

Voor de selectie van de kleur van dit jaar maakte Pantone voor het eerst gebruik van meerdere zintuigen, waaronder geluid, geur en textuur. Op basis daarvan werd Classic Blue uitgeroepen tot ‘multisensorische’ kleur van 2020, omdat het een tint is die “niet agressief, relateerbaar en eerlijk” is.

Dat Pantone jaarlijks een kleur van het jaar uitroept, is een trendanalyse-initiatief dat nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de mode- en marketingbranche. “De Pantone Color of the Year benadrukt de relatie tussen kleurentrends en wat er momenteel in de wereld gebeurt op cultureel gebied. Een kleur reflecteert wat mensen voelen,” legt Eiseman uit.

Classic Blue staat in contrast met de kleur van het jaar 2019 , dat was Living Coral. Een “levendig en toch zachte” perzikachtige pasteltint, die werd verkozen vanwege zijn “comfort en opgewektheid”.

