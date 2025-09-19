 
  • Gespot op de catwalk: de WGSN FW27-kleuren

Gespot op de catwalk: de WGSN FW27-kleuren

Door Esmee Blaazer

De WGSN herfst/winter 2027/2028 kleuren: PatBo SS26 - Ready to Wear, Dolce&Gabbana SS26 - Menswear, Valentina Poltronieri SS26 - Ready to Wear & Saint Laurent SS26 - Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Van de warmte van roestbruin tot de kalmte van vredig lila, met een vleugje optimistisch maïsgeel en aardend diepgroen: het AW27/28 kleurenpalet van WGSN is nu al zichtbaar op de catwalks. Ontdek hieronder hoe de vier trendkleuren voor herfst/winter 2027/2028, geselecteerd door WGSN en Coloro, al zijn weerspiegeld op de internationale catwalks.

WGSN en Coloro kondigen de belangrijkste kleuren voor herfst/winter 2027–2028 aan Credits: WGSN en Coloro

Roestbruin

Roestbruin: Birrot SS26 ready to wear, Adam Lippes SS26 Ready to Wear & PatBo SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Roestbruin: Ulla Johnson SS26 - Ready to Wear, Palomo Spain SS26 - Ready to Wear & PatBo SS26 Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Vredig Lila

Vredig Lila: Balmain FW25 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Vredig Lila: IM Men SS26 - Menswear, Louis Vuitton SS26 Menswear, Off-White SS26 - Ready to Wear & Maison Mihara Yasuhiro SS26 - Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Vredig Lila: Off-White SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Maïsgeel

Maïsgeel: Pedro Del Hierro SS26 - Ready to Wear, Prabal Gurung SS26 - Ready to Wear & Valentina Poltronieri SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Maïsgeel: Anna Sui SS26 Ready to Wear, Erick Bendana SS26 Haute Couture & Alis SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Diepgroen

Diepgroen: Collini Milano 1937 SS26 - Ready to Wear, Dior Men SS26 - Menswear & Dolce&Gabbana SS26 - Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Diepgroen: Ralph Lauren OFF25 - Pre-Fall Women (2x), Veronica Beard OFF26 - Resort Women & Prada SS26 - Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
