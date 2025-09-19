Gespot op de catwalk: de WGSN FW27-kleuren

Van de warmte van roestbruin tot de kalmte van vredig lila, met een vleugje optimistisch maïsgeel en aardend diepgroen: het AW27/28 kleurenpalet van WGSN is nu al zichtbaar op de catwalks. Ontdek hieronder hoe de vier trendkleuren voor herfst/winter 2027/2028, geselecteerd door WGSN en Coloro, al zijn weerspiegeld op de internationale catwalks.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.