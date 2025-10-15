Gespot op de catwalk: De WGSN lente/zomer 2027 kleuren
Van opvallend koningsblauw en feloranje tot zachtere tinten zoals lilakleurig roze, lichtgroen kaki en een aardse bruintint met een subtiele roze ondertoon — het lente/zomer 2027 kleurenpalet van WGSN en Coloro is al zichtbaar op de catwalks. De vijf trendbepalende tinten, geselecteerd in samenwerking met Coloro, worden wereldwijd door ontwerpers omarmd. Ontdek hieronder hoe deze opvallende kleuren de runway-collecties nu al vormgeven.
Opvallend en koninklijk: Luminous Blue, uitgeroepen tot kleur van het jaar 2027
De felle oranjetint: Energy Orange
Pop Pink: een zacht lilakleurig roze
Meadowland Green: een lichtgroen kaki
Clay: een aardse bruintint met een roze ondertoon
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.