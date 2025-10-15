 
  • Home
  • Nieuws
  • Mode
  • Gespot op de catwalk: De WGSN lente/zomer 2027 kleuren

Gespot op de catwalk: De WGSN lente/zomer 2027 kleuren

Mode|In Beeld
Luminous Blue, Energy Orange, Pop Pink, Meadowland Green & Clay: Jil Sander SS26, Saint Laurent SS26, Jenny Packham SS26, Saint Laurent FW25 & Elie Saab SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Door Esmee Blaazer

bezig met laden...

Automatische vertaling

Scroll down to read more

Van opvallend koningsblauw en feloranje tot zachtere tinten zoals lilakleurig roze, lichtgroen kaki en een aardse bruintint met een subtiele roze ondertoon — het lente/zomer 2027 kleurenpalet van WGSN en Coloro is al zichtbaar op de catwalks. De vijf trendbepalende tinten, geselecteerd in samenwerking met Coloro, worden wereldwijd door ontwerpers omarmd. Ontdek hieronder hoe deze opvallende kleuren de runway-collecties nu al vormgeven.

De belangrijkste kleuren voor L/Z27 van WGSN en Coloro: Luminous Blue, Energy Orange, Pop Pink, Meadowland Green & Clay Credits: WGSN / Coloro.

Opvallend en koninklijk: Luminous Blue, uitgeroepen tot kleur van het jaar 2027

Luminous Blue Jil Sander SS26 - Ready to Wear (2x) & Loewe SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Luminous Blue Loewe SS26 - Ready to Wear, Vioctoria Beckham SS26 - Ready to Wear & Loewe SS26 Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Luminous Blue Lanvin SS26 - Ready to Wear, Valentino SS26 - Ready to Wear, Giorgio Armani SS26 - Ready to Wear & Akris SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Luminous Blue: Stella Jean SS26 - Ready to Wear, Meryll Rogge SS26 - Ready to Wear, Giorgio Armani SS26 - Ready to Wear & Lacoste SS26 Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De felle oranjetint: Energy Orange

Energy Orange Zimmermann SS26 - Ready to Wear, Dries Van Noten SS26 - Ready to Wear & Saint Laurent SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Energy Orange Jean Paul Gaultier SS26 - Ready to Wear & Loewe SS26 - Ready to Wear (2x) Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Energy Orange Lacoste SS26 - Ready to Wear (2x) & Miu Miu SS26 - Ready to Wear (2x) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Pop Pink: een zacht lilakleurig roze

Pink Pop: Blumarine SS26 - Ready to Wear, Miu Miu SS26 - Ready to Wear & Ann Demeulemeester SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Pink Pop Valentino SS26 - Ready to Wear, Shuting Qiu SS26 - Ready to Wear, Prada SS26 - Ready to Wear & Julie Kegels SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Pink Pop J.Salinas SS26 - Ready to Wear, Casablanca SS26 - Ready to Wear & Prada SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Meadowland Green: een lichtgroen kaki

Meadowland Green: Christian Wijnants FW25 - Ready to Wear, Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood FW25, Ready to Wear & Saint Laurent FW25 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Meadowland Green: Emporio Armani SS26 - Menswear (2x) & M6 Maison Margiela SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Meadowland Green: Marques'Almeida SS26 - Ready to Wear, Blumarine SS26 - Ready to Wear & Pronounce SS26 - Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Meadowland Green: Saint Laurent SS26 - Ready to Wear, Amiri SS26 - Menswear & Hui SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Clay: een aardse bruintint met een roze ondertoon

Clay: Elie Saab SS26 - Ready to Wear, Zimmermann SS26 - Ready to Wear & Vetements SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Clay: Junya Watanabe SS26 - Menswear, Meryll Rogge SS26 - Ready to Wear, Elie Saab SS26 - Ready to Wear & Gabriela Hearst SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight
Gerelateerde L/Z27-artikelen:
En voor H/W27/28:

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.

FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.

Coloro
Kleuren
L/Z27
Trends
WGSN